Acto polo Día Mundial do Leite en Santiago

Este sábado, 1 de xuño, coincidindo co Día Mundial do Leite, a asociación Agromuralla organizará un acto informativo na Alameda de Santiago de Compostela. O evento busca fomentar a comprensión sobre a orixe e os beneficios do leite, ademais de destacar o papel fundamental que xoga o sector agrogandeiro na sostibilidade das zonas rurais.

Desde as 10 da mañá até as 8 da tarde, membros de Agromuralla colocarán un stand informativo preto da estatua das Marías no parque compostelán. Alí, os visitantes terán a oportunidade de experimentar o que é ser “gandeiro por un día” a través de actividades como a muxida dunha vaca. Ademais, os participantes poderán levar para casa unha botella de leite fresco como recordo da súa experiencia.

A asociación explicou que o obxectivo desta iniciativa é “achegar o noso traballo ao consumidor e concienciar ao público máis urbano dos beneficios sociais e ambientais que aporta o sector agrogandeiro para o mantemento da poboación e a paisaxe das zonas rurais”. No marco do evento, tamén se pretende desmontar bulos e “fake news” sobre o consumo de lácteos, reforzando a mensaxe de que o leite é un alimento completo e esencial na dieta humana, que contribúe significativamente á saúde ósea e cardiovascular.

Agromuralla tamén aproveitará esta ocasión para destacar a importancia do leite no mantemento das economías locais e na preservación da cultura e o paisaxe rural. “Queremos que a xente recoñeza o duro traballo e a dedicación dos gandeiros que fan posible que este produto tan básico chegue ás nosas mesas todos os días”, afirmaron desde a asociación.

Adicionalmente, durante a xornada, Agromuralla recollerá sinaturas para a Iniciativa Lexislativa Popular que busca protexer o sector primario e o medio rural a nivel nacional. Esta iniciativa pide, entre outros aspectos, a protección por lei da agricultura e a gandería, o acceso a servizos públicos de calidade nas zonas rurais, e a creación dunha Autoridade Estatal independente que vele polo sector primario.