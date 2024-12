Acto de vacún de carne de Unións Agrarias en Lugo para abordar as perspectivas no sector

Unións Agrarias (UUAA) reuniu en Lugo a 300 gandeiros para debater sobre os desafíos futuros do sector de vacún de carne en Galicia, facendo especial fincapé na preocupación pola comercialización da produción e o impacto de enfermidades como a EHE.

UUAA denunciou a competencia desleal que supón a presenza de carne procedente de países como Brasil ou Arxentina nos supermercados galegos, vendida a prezos moi inferiores aos custos de produción dunha granxa de Lugo. A organización destacou as diferenzas nas esixencias ambientais, laborais e de benestar animal que rixen dentro e fóra da Unión Europea.

Desde UUAA, insístese en pedir a solidariedade das cadeas de distribución que operan en Galicia para que prioricen a carne galega fronte á importada. A organización destaca a Carrefour ou Intermarché en Francia como exemplos de boas prácticas que deberían replicarse en España para apoiar o sector local.

A gandería de vacún de carne ten unha importancia crucial en provincias como Lugo, onde supón o último soporte económico e social en comarcas afectadas polo despoboamento e a crise demográfica.

En Galicia existen 20.000 explotacións de carne vacún, das cales 8.000 están inscritas en Ternera Gallega, e 6.000 considéranse profesionais. Un 32% destas granxas atópanse en zonas de montaña, en torno a 2.500.

A organización agraria destacou que, tanto desde o punto de vista social como económico e nutricional, é imprescindible controlar a entrada de produtos cárnicos e evitar as prácticas enganosas que poidan confundir aos consumidores sobre a orixe da carne.

Axudas ás granxas afectadas por EHE

No marco da xornada, UUAA valorou positivamente a disposición da Xunta para redeseñar as axudas concedidas en casos de morte de animais co fin de buscar un tratamento igualitario nos importes.

Tamén subliñou a necesidade de incluír o lucro cesante causado pola redución da produción e os abortos, cubrindo o período entre a enfermidade do animal e a súa substitución. Para lograr isto, UUAA propón trasladar fondos do PDR á Unión Europea, ampliando así a dispoñibilidade orzamentaria.

Plans de mellora na provincia de Lugo

A provincia de Lugo suma 671 solicitudes de Plans de Mellora e 241 solicitudes de Axudas de Incorporación, o que equivale á metade do total dos expedientes de axudas á modernización das granxas e 4 de cada 10 solicitudes de acceso á actividade.

O rexeitamento de expedientes na actual convocatoria afecta especialmente ás granxas de vacún de carne en zonas de montaña e ás incorporacións novas, activos fundamentais para o territorio e a demografía en Lugo.

Ante o envellecemento do sector, cunha previsión de xubilación de 2 de cada 3 gandeiros nos próximos 10 anos, Unións Agrarias propón destinar fondos non executados do Plan Estratéxico da PAC (PEPAC) para abrir unha nova convocatoria de Plan de Mellora, evitando así excluír solicitantes e reducindo trámites burocráticos.