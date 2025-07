Acto de entrega da IV Edición de bolsas de estudos de posgraduado da Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas

A Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas fixo entrega das bolsas de estudos de posgraduado dotadas economicamente coa totalidade do custo da matrícula e aloxamento durante os meses que dure o #máster no país de destino.

O acto, que tivo lugar na sede central de Caixa Rural Galega en Lugo, contou coa presenza do presidente da Fundación Tomás Notario Vacas, o vicepresidente da Fundación e presidente de Caixa Rural Galega Manuel Varela López, ademais de Salvador Diz Cerviño e Antonio Riveira Requeijo, membros do padroado da Fundación, así como as dúas beneficiarias das bolsas acompañadas de familiares.

No acto interviñeron o presidente e o vicepresidente da Fundación e ambos destacaron que a concesión destas bolsas é un orgullo para a Fundación e supoñen unha oportunidade para as nosas novas promesas para seguir progresando e profundando no coñecemento nun mundo cada vez máis globalizado, interconectado e competitivo. O obxectivo, en definitiva, é o de contribuír a que os nosos mozos teñan a oportunidade para seguir formándose, de perseguir a excelencia co propósito de que poidan con iso contribuír ao desenvolvemento económico e social de Galicia.

De igual maneira, ambos coincidiron para animar ás beneficiarias desta cuarta edición a aproveitar esta experiencia o máximo posible, tanto no ámbito educativo como no persoal, considerándoas ademais embaixadoras da Fundación.

Pola súa banda as seleccionadas agradeceron o labor da Fundación e a oportunidade brindada de continuar a súa formación no estranxeiro, así como expresaron o seu compromiso de aproveitar a experiencia o máximo posible.

Nesta ocasión as bolsas foron concedidas ás graduadas da Universidade de Santiago de Compostela:

– Paula Gómez García que realizará un máster en ciencia biomédica na Universidade do Oeste de Inglaterra, Bristol (Reino Unido), dun ano de duración.

– Alejandra Rechoy Moledo que realizará un máster en ciencia animal na Universidade de Turín (Italia), de dous anos de duración.