Acruga pecha 2025 con 28.416 euros de beneficio

A Asociación de Criadores de Raza Rubia Gallega (Acruga) pechou o exercicio 2025 cun resultado positivo de 28.416 euros, segundo recolle o informe dunha auditoría externa realizada sobre as contas da entidade. O documento avala a situación financeira da asociación e será presentado na asemblea xeral prevista para este xoves, 3 de setembro, segundo anuncia a directiva.
As contas anuais recollen uns ingresos de 1.006.250 euros e uns gastos de 932.300 euros. O balance supón un resultado de case 74.000 euros que, unha vez aplicados os impostos, se traduce no beneficio final de 28.416 euros. A directiva de Acruga decidiu someter as contas a unha auditoría externa tanto para presentar os resultados ante a asemblea como para corroborar a situación da asociación ante a próxima apertura do proceso electoral.
O actual presidente de Acruga, César Dorado, que leva máis de dúas décadas á fronte da entidade, xa anunciou a súa intención de non presentarse á reelección.
Entre as principais fontes de ingresos figuran as subvencións procedentes das distintas administracións públicas, entre elas o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, a Xunta de Galicia e a Deputación de Lugo. Tamén teñen un peso relevante os ingresos pola venda de animais do centro de recría da Granja Gayoso Castro, así como pola comercialización de sementais da nave de testaxe e de doses seminales.
No capítulo de gastos, a partida máis importante corresponde ao persoal, con preto de 400.000 euros. Séguelle a adquisición de novillas aos gandeiros e gandeiras de Acruga para garantir a dispoñibilidade de animais de calidade no centro de recría e nas poxas. A entidade tamén destinou recursos ao funcionamento e mantemento da nave de testaxe, á compra de nitróxeno e materias primas, á xestión do Libro Xenealóxico e á participación en feiras, certames e subastas.
O informe de auditoría conclúe que as contas anuais ofrecen unha imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira de Acruga a 31 de decembro de 2025. Ademais, determina que non existen riscos significativos e lembra que a auditoría foi realizada por decisión da asociación e non por tratarse dunha obriga contable.