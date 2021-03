Acruga forma en técnicas de inseminación artificial a 15 gandeiros de Rubia Galega

Aprender as nocións básicas da inseminación artificial; adquirir os coñecementos necesarios para realizar esta técnica clínica; e profundar na anatomía animal son, a grandes liñas, os tres obxectivos que perseguen os cursos postos en marcha pola Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (ACRUGA), en colaboración coa Deputación de Lugo.

As reestricións pola pandemia levaron a Acruga a impartir senllos cursos, con 15 alumnos cada un, e o longo deste mes, e xa contan con lista de espera para realizar polo menos outros dous. De feito, trátase dunha das accións de formación máis demandadas polos gandeiros. Desenvólvese grazas á colaboración da Deputación de Lugo, que pon a disposición desta asociación tanto as instalacións da Granxa Gayoso Castro, como os animais do centro de recría para poder realizar a parte práctica.

A secretaria executiva de Acruga, Laura Arias, sinala que unha vez realizado o curso “os asistentes saen coas nocións básicas para practicar a inseminación artificial dos seus animais. Primeiro hai unha parte teórica, na que profundamos na anatomía da vaca e nas distintas técnicas de inseminación, aínda que son gandeiros e, loxicamente, xa están familiarizados con moitas das cuestións que impartimos. Despois, na parte práctica ensinámoslles como leva a cabo o acto clínico”. Xeralmente, explican desde Acruga, os gandeiros chaman aos veterinarios para realizar unha inseminación, “máis aínda, cando se trata de doses seminais de alto valor. Pero noutras ocasións, se teñen moito gando, poden aprender a facelo eles mesmos, por iso estes cursos son tan demandados”.

Da mesma opinión é o presidente de Acruga, César Dorado, quen apunta que “garantir o acceso á formación dos nosos gandeiros é unha das cuestións máis importantes na asociación. Cada vez hai máis socios interesados neste tipo de iniciativas; vémolo nos cursos de xuíces que realizamos cada ano, para os niveis de amateur, titular e experto, e tamén nestes cursos de inseminación artificial. Son moi necesarios porque axudan á boa marcha das explotacións. Seguiremos facéndoos mentres teñamos o apoio da Deputación de Lugo, a través da Granxa Gayoso Castro, que é a peza fundamental para poder desenvolvelos”.

Acruga xa está a pechar dous novos cursos para os próximos meses, que se celebrarán de novo nas instalacións do centro de recría da Granxa Gayoso Castro. O responsable desta área e deputado de Recursos Sostibles na Deputación de Lugo, Roberto Fernández Rico, explica que “a Deputación seguirá colaborando con Acruga e mantendo a liña de traballo que temos marcada desde esta área e que estamos a implantar na granxa experimental, co traballo coas razas autóctonas, como é a rubia galega. Cremos que estes cursos son unha moi boa iniciativa, moi demandada polos gandeiros, e que dá solución ás necesidades que eles plantexan. É ou que estamos a facer, analizar as necesidades desas razas e dúas gandeiros e darlle resposta, ao tempo que contribuímos a ter explotacións con maior rendabilidade e con maior eficiencia”.

Os seguintes dous cursos de inseminación artificial levarán a cabo nos próximos meses, aínda que as 15 prazas dispoñibles en cada un deles xa están cubertas con gandeiros, na súa gran maioría lucenses, pero tamén procedentes doutras provincias da Galiza.