Acordo para impulsar a mellora xenética dos piñeiros en Galicia

O Consello da Xunta analizou esta semana un convenio de colaboración que a Consellería do Medio Rural asinará coa Fundación Arume para impulsar a mellora xenética dos piñeiros. É un acordo que estará en vigor ata finais do 2022 e que compromete unha aportación de 140.000 euros da Xunta, para un investimento total de 200.000 euros.

O convenio divídese en catro liñas. Primeiramente, reforzaranse as liñas de investigación en mellora xenética forestal, para o que se contratará un investigador adicional que reforzará o equipo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Convidarase tamén a unha estancia en Galicia a un científico especialista en técnicas de mellora xenética avanzada, de cara a formar ós investigadores galegos.

En segundo lugar, porase en marcha un programa de produción vexetativa forestal das principais especies de piñeiro. A Fundación Arume ten previsto promover traballos de clonación (embriogénesis somática) e tamén se apostará pola colaboración cos viveiros galegos para obter plantas forestais a partir da técnica de estacas.

Este acordo representa un pulo para a mellora xenética das coníferas, tanto do piñeiro do país como do insigne, se ben a Fundación Arume aspira a un proxecto máis ambicioso, dun total de 4,6 millóns de euros, por medio dos fondos Next Generation, segundo explicou a entidade no mes de xullo.

O convenio da Fundación con Medio Rural complétase cunha liña orientada a promover accións forestais por parte de empresas e entidades que queiran compensar a súa pegada de carbono. Nesa dirección, a Consellería do Medio Rural favorecerá e impulsará a posta a disposición de terreos para levar a cabo esas iniciativas en montes de xestión pública, así como en parcelas forestais obxecto de desenvolvemento dos instrumentos previstos na Lei de recuperación da terra agraria de Galicia.

Por último, o convenio de colaboración recolle a realización de cursos, seminarios ou obradoiros de traballo para divulgar as vantaxes económicas e ambientais que comporta o uso de material xenético de piñeiro mellorado. Son accións que se realizarán entre os titulares forestais, xestores e empresas de servizos e de aproveitamento de madeira. Así mesmo, prevese a edición de folletos e a incorporación de información ao respecto nas páxinas web tanto da Fundación Arume, como da Consellería do Medio Rural.