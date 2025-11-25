Acordo entre Xunta e Consello Regulador da DO. Ribeiro para recuperar terra agraria na comarca

O C.R.D.O. Ribeiro, representado polo seu vicepresidente, Carlos Basalo e o seu xerente-secretario, Luis Vázquez, mantivo unha reunión de traballo esta mañá coa conselleira do Medio Rural da Xunta de Galicia, María José Gómez, acompañada do director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; e do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, para reforzar a cooperación entre ambas entidades.
Durante o encontro o foco principal centrouse na posta en marcha efectiva da Lei 11/2021 de recuperación da terra agraria de Galicia, especialmente nos mecanismos de mobilización de terras aplicables ao Ribeiro, co obxectivo de frear a perda de superficie de viñedo e recuperar parcelas hoxe inactivas.
O Consello Regulador trasladou á Consellería a urxencia de activar instrumentos previstos na lei como:
– Proxectos de recuperación de terra agraria (PRT) adaptados á realidade vitícola do Ribeiro.
– Áreas de reestruturación produtiva específicas para viñedo.
– Polígonos agroforestais orientados ao uso vitícola en zonas de forte abandono.
– Agrupacións de xestión conxunta para facer viable a explotación de parcelas pequenas e dispersas.
Investigación de titularidades e mobilización de fincas en abandono, un dos principais problemas estruturais da denominación.
O Consello Regulador valorou “positivamente a disposición da Consellería para iniciar traballos técnicos inmediatos”.
Ademais da aplicación da lei, a reunión tamén permitiu abordar outras liñas de cooperación como a posta en valor do viñedo, o impulso á sustentabilidade, o apoio á recuperación de terras vitícolas e a promoción dos viños da denominación, así como unha análise conxunta dos datos de vendima, que este ano superaron os 8 millóns de quilos, cunha predominancia do 95% de variedades de uva branca.
O Consello Regulador agradeceu a “receptividade” da Consellería e destacou que “a correcta implantación da Lei de recuperación da terra agraria no Ribeiro é unha oportunidade histórica para garantir a continuidade vitícola da comarca, recuperar superficie perdida e aumentar a dispoñibilidade de uva para adegas e colleiteiros”.