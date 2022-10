Aclaracións sobre quen terá dereito a recibir axudas na nova PAC

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicou dentro da sección “PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES SOBRE A NOVA PAC PAC 2023-2027” unha aclaración sobre a figura do “agricultor activo”; é dicir, do agricultor ou gandeiro con dereito a recibir axudas na nova PAC.

Estas son as dúbidas máis frecuentes ás que dá resposta o FEGA:

P.1.1. Cando un solicitante realiza unha actividade excluída, pero quere demostrar que é agricultor en que exercicio fiscal débese cumprir que o 25% dos seus ingresos totais sexan ingresos agrarios? os ingresos son brutos ou netos?

No exercicio fiscal dispoñible máis recente, e trátase de ingresos brutos.

P.1.2. O artigo 7 do proxecto de Real Decreto de intervencións do PEPAC establece que se considera cumprido o requisito de agricultor activo se o ano anterior percibíronse polo menos 5.000 euros en pagos directos. ¿Isto significa que se dá por cumprido a condición de agricultor e actividade agraria, a lista negativa e as condicións de seguridade social/% ingresos agrarios IRPF, de forma que se logo nun control determínase que as leiras teñen unha actividade agraria, aínda que se verifique que non é do solicitante das axudas da PAC, o interesado segue cumprindo a condición de agricultor activo e ten dereito ao cobro?

O agricultor que recibiu menos de 5.000 euros o ano anterior é considerado automaticamente agricultor activo, o que significa que non é necesario verificar:

– que non realiza actividades excluídas

– que está afiliado á seguridade social

– que o 25% dos seus ingresos totais son ingresos agrarios.

O que si deberá cumprir, e verificarase cando a autoridade competente se atope ante operacións consideradas de natureza especulativa, é a propia definición de agricultor, é dicir:

– que é titular dunha explotación agraria situada en territorio español,

– que exerce unha actividade agraria, directa ou indirectamente, pero sempre baixo o seu control efectivo,

– e que asume o risco empresarial da actividade agraria desenvolvida.

Todo iso en base ao indicado nos artigos 34 e 35 do proxecto de Real Decreto de xestión e control das intervencións do PEPAC.

P.1.3. Segundo se recolle no articulado do proxecto do Real Decreto de intervencións do PEPAC, a aplicación da proporción do 25% para demostrar a condición de agricultor activo “poderase ter en conta os ingresos agrarios dos dous períodos impositivos inmediatamente anteriores”, supomos sempre en referencia aos ingresos totais do exercicio en cuestión. ¿É isto de aplicación tanto para as persoas físicas, como persoas xurídicas (non cooperativas), así como algún dos comuneiros ou socios das comunidades de bens, Herdanzas yacentes ou Comunidades de Herdeiros, Sociedades Civís sen obxecto mercantil e explotacións de titularidade compartida?

Efectivamente, a verificación de que o 25% dos ingresos totais son ingresos agrarios pode realizarse tomando os datos fiscais do período impositivo dispoñible máis recente ou de calquera dos dous exercicios inmediatamente anteriores. Para iso os ingresos agrarios e os ingresos totais deben corresponderse, evidentemente, co mesmo período impositivo.

Este requisito é así, como ben indica na consulta, para persoas físicas, persoas xurídicas, excepto cooperativas, e algún dos socios ou comuneiros das comunidades de bens, herdanzas yacentes, sociedades civís sen obxecto mercantil e explotacións en réxime de titularidade compartida.

P.1.4. En relación ao limiar dos 5.000 euros de pagos directos do ano anterior que se recolle no artigo 7 do proxecto de Real Decreto de Intervencións do PEPAC, ¿pódennos especificar se se refire ao ano natural anterior (é dicir, o cobrado de 1 de xaneiro a 31 de decembro do ano anterior) ou ben se refire aos pagos correspondentes á campaña anterior, independentemente da data de pago?

O citado limiar refírese aos pagos directos correspondentes á campaña anterior, independentemente da data de pago.

P.1.5. ¿Considérase agricultor activo a unha Sociedade Civil na que hai un traballador contratado pero o socio non ten Seguridade Social agrícola? ¿O socio ten que estar dado de alta na seguridade social como traballador por conta propia ou autónomo polo exercicio da actividade agraria?

Se se trata dunha Sociedade Civil sen obxecto mercantil poderá cumprir o requisito de agricultor activo dunha das dúas seguintes formas:

– mediante a inscrición dun socio na Seguridade Social polo exercicio da actividade agraria (alta en RETA – Réxime Especial para Traballadores Autónomos ou SETA- Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios),

– demostrando que polo menos o 25% dos ingresos totais dun socio son ingresos agrarios. Se se trata dunha Sociedade Civil con obxecto mercantil deberá demostrar que o 25% dos ingresos totais da sociedade son ingresos agrarios.

P.1.6. Nos casos de Comunidades de bens, se todos os seus ingresos son agrarios no período impositivo dispoñible máis recente pero:

-ningún socio ou comuneiro cumpre o requisito de estar dado de alta na seguridade social;

– nin tampouco cumpre o requisito de que polo menos o 25% dos seus ingresos sexan agrarios;

¿Esta comunidade de bens cumpre o requisito de agricultor activo?

Esta comunidade de bens non cumprirá o requisito de agricultor activo. O mesmo ocorrería se se tratase de herdanzas yacentes ou comunidades de herdeiros, sociedades civís sen obxecto mercantil ou explotacións en réxime de titularidade compartida.

P.1.7. Se é unha sociedade limitada (SL) ou anónima (SA), que ten dúas actividades, unha por exemplo de venda de materiais de construción e outra de agricultura e gandaría, con vistas a realizar o cálculo do 25% dos seus ingresos cando se refire aos seus ingresos totais, ¿enténdese que son da actividade agrícola e gandeira, sen ter en conta a outra actividade de venda material de construción? (como na actual PAC, coa regra 20-80). Se non fóra así, ¿que habería que facer para a cumprir o requisito na PAC en 2023?

Para que calquera Sociedade Limitada ou Sociedade Anónima cumpra o requisito de agricultor activo a partir de 2023 deberá demostrar que polo menos o 25% dos seus ingresos totais son ingresos agrarios. Se non se cumpre este requisito non se cumpre o criterio de agricultor activo. A venda de materiais de construción non son ingresos agrarios, pero si computan como ingresos totais da sociedade. É dicir, os ingresos da agricultura e a gandaría, divididos entre os ingresos totais (ingresos de venda de materiais + ingresos da agricultura e gandaría) deben supor polo menos o 25%.

Isto supón un criterio distinto respecto ao control previo da actividade agraria. Na PAC actual (período 2015 ? 2022) compáranse os ingresos agrarios totais coas axudas directas percibidas (regra 20-80). É dicir, os ingresos non agrarios non entraban na ecuación e como os ingresos procedentes da venda de materiais de construción non son ingresos agrarios, por iso non se tiñan en conta na comparación. En calquera caso, destacar que este non era un criterio de agricultor activo, se non de detección de situacións de risco de falta de actividade agraria.