Accións formativas do COETFG no sector forestal madeira

O Colexio Oficial de Enxeñaría Técnica Forestal de Galicia (COETFG) está a iniciar unha serie de accións formativas orientadas principalmente a profesionais da industria forestal madeira e estudantes universitarios desas áreas, así como outras persoas interesadas.

A iniciativa enmárcase nunha convocatoria da Axencia Galega da Industria Forestal XERA para impulsar a competitividade da industria forestal madeira.

As accións formativas deseñadas polo COETFG oriéntanse a reforzar o talento profesional no sector, abordando posibilidades de innovación e melloras tecnolóxicas.

A primeira fase dos cursos conta con accións en QGIS, a plataforma Mercamadeira e o uso de drons no sector.

22 de novembro – Curso de implantación de QGIS na oficina técnica (nivel básico, 28 horas, presencial e online)

25 de novembro – Webinar da plataforma Mercamadeira, como punto de encontro para a venda de lotes de madeira

4 de decembro – Webinar sobre uso de drons no sector da industria forestal e dos recursos naturais.

