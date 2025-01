Ábrese o prazo para a presentación de candidaturas a Impulso Agro, a iniciativa de AgroBank e Basque Culinary Center

O sector agroalimentario español desempeña un papel crucial no desenvolvemento do país, abordando retos e desafíos clave na cadea de valor como son: a innovación e investigación, o cambio climático, a transformación dixital, os cambios nos hábitos de consumo, o relevo xeracional, a profesionalización do sector, a seguridade alimentaria, unha maior competencia nos mercados ou o crecemento da poboación e a escaseza de recursos. Cada un destes desafíos supón unha oportunidade para a transformación e creación dun sector máis dinámico que demanda o papel da mocidade para garantir a súa sostibilidade e evolución para afrontar os retos do futuro.

Requisitos para participar

Non superar os 40 anos e contar cun proxecto transformador da cadea de valor do sector agroalimentario.

En que consiste a iniciativa?

Cada dous anos crearase unha lista coa nova xeración de mozos e mozas do sector agroalimentario que están a facer fronte aos retos do futuro. Trátase dunha selección de figuras profesionais menores de 40 anos, cuxos proxectos están a contribuír á transformación do sector.

Esta iniciativa pretende visibilizar perfís de mozos e mozas pertencentes ao mundo agroalimentario cuxos proxectos aborden os principais desafíos do sector.

A lista estará composta por diferentes categorías, e os perfís serán unha mostra representativa de toda a cadea de valor do sector agroalimentario.

Obxectivos do programa

Ser unha plataforma de visibilización que apoie ás novas xeracións e conformar unha comunidade que conecte aos diferentes axentes do sector que sirva de networking para a mocidade, ademais de obter alcance mediático.

Categorías

• Relevo xeracional.

• Innovación e investigación.

• Sostibilidade social, económica e ambiental.

• Emprendemento e profesionalización do sector.

• Transformación dixital.

• Cambios nos hábitos de consumo.

• Produto e gastronomía.

Como se leva a cabo a selección?

A selección das candidaturas realizaraa un comité de expertos composto por representantes de AgroBank e Basque Culinary Center:

Fase 1: Busca e proposta de candidatos

Fase 2: Selección de candidatos

Fase 3: Formalización de candidaturas

Como participar

Escribindo ao correo impulsoagro@bculinary.com

Vídeos Impulso Agro

Vimeo: https://vimeo.com/1031163184

Youtube: https://youtu.be/pODI1dtvumw