Ábrense as candidaturas para os “Premios da Muller Rural”

Co obxectivo de visibilizar e poñer en valor a mulleres referentes con vinculación directa co medio rural galego, a iniciativa TuRepueblas, AEMME e o Concello de San Xoán de Río lanzaron oficialmente a convocatoria dos Premios da Muller Rural.
Estes premios teñen carácter honorífico e buscan destacar traxectorias reais vinculadas ao liderado institucional, o sector primario, a investigación e a comunicación. A entrega de galardóns terá lugar durante a Gala Oficial do Congreso da Muller Rural en San Xoán de Río o venres 20 de febreiro.
Seis categorías para abranguer toda a realidade rural A organización estableceu seis categorías para asegurar que todos os perfís teñan cabida, tal e como recollen as bases e o material promocional:
Premio Alcaldesa Rural: Para rexedoras de municipios de menos de 5.000 habitantes.
Premio Emprendemento Rural Feminino: Mulleres que impulsan negocios dende o rural.
Premio Muller e Sector Primario: Labregas, gandeiras ou profesionais do campo.
Premio Impacto Social e Colaboración Rural: Iniciativas de carácter social e asociativo.
Premio Muller Rural e Visibilidade: Comunicadoras, influencers e xornalistas.
Premio Ciencia, Formación e Investigación Rural: Mulleres dedicadas á ciencia e á educación.
Ademais, a organización outorgará Recoñecementos Especiais de carácter honorífico.
Unha das grandes novidades é o sistema de elección. Tras unha validación técnica, abrirase unha fase de Votación Pública Online entre o 30 de xaneiro e o 15 de febreiro , que servirá para seleccionar ás tres finalistas de cada categoría. Posteriormente, un xurado profesional independente designará ás gañadoras definitivas.
Apoio institucional e privado
O evento conta co respaldo de entidades comprometidas co reto demográfico. Entre os colaboradores figuran o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, así como marcas como Kia, Chocolates Valor, Seguros Santalucía, Raiola Networks e Eurohispana Abogados.
Criterios de valoración
O xurado valorará aspectos fundamentais como o impacto territorial, a traxectoria e coherencia, a innovación, a sostibilidade e a capacidade inspiradora para contribuír ao relato positivo do medio rural.
Como participar?
Calquera persoa física ou xurídica pode presentar unha candidatura. Só é necesario completar o formulario online indicando a categoría e xuntar unha breve memoria xustificativa (máximo 300 palabras) antes do peche do prazo este domingo.
Enlace ao formulario: https://congresodelamujerrural.es/presenta-tu-proyecto/