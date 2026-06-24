Aberto o prazo para solicitar as axudas a explotacións de titularidade compartida

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou este martes no Boletín oficial del Estado (BOE) o extracto da convocatoria para a concesión directa de subvencións ás explotacións agrarias de titularidade compartida para o exercicio 2026, por un importe total de 1.798.000 euros.
Poderán optar a estas subvencións as explotacións agrarias que se atopen rexistradas en situación de alta no rexistro de explotacións agrarias de titularidade compartida do ministerio, cun mes de antelación á data de publicación deste extracto da orde de convocatoria no BOE.
As axudas convócanse en réxime de concesión directa e non están suxeitas á concorrencia competitiva das persoas solicitantes. A contía máxima anual alcanza os 1.500 euros por explotación beneficiaria.
Como establecen as bases, o obxectivo destas subvencións é contribuír ao pago das cotas da Seguridade Social ás que as que se atopan obrigadas as persoas titulares das explotacións agrarias de titularidade compartida.
O prazo de presentación da documentación requirida será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE (do 24 de xuño ao 14 de xullo de 2026), a través da sede electrónica do ministerio.
O texto íntegro da orde pódese consultar na Base de datos Nacional de Subvencións.
Hai dispoñible máis información sobre estas axudas na páxina web do ministerio na seguinte ligazón sobre titularidade compartida nas explotacións agrarias.