Aberto o prazo para inscribir animais para a Feira de San Marcos da Fonsagrada

O vindeiro sábado 26 de abril A Fonsagrada volve celebrar a Feira de San Marcos, unha das citas de referencia na comarca, na que participaran ganderías locais e doutros concellos da montaña de Lugo con animais de distintas razas de produción de carne de vacún.

O Concello recuperou no ano 2022 esta feira anual que levaba catro décadas sen celebrarse e que tradicionalmente era unha das feiras de ano de referencia na comarca. Esta cita, organizada polo Concello, conta coa colaboración da Asociación de Gandeiros da Fonsagrada (ASGAFON), a Asociación de Criadores de raza Rubia Galega (ACRUGA), a ADSG Fonsega e o GDR Montes e Vales Orientais.

Ademais de feira e exposición de gando vacún de vida, haberá tamén subasta de xovencas de raza Rubia Galega organizada por Acruga, polo que será unha boa oportunidade para facerse con animais de alto valor xenético, procecentes da granxa de requía que a asociación de criadores ten na Granxa Gayoso Castro, cos que mellorar a cabana gandeira de moitas explotacións coa incorporación ao rabaño de novas liñas xenéticas por medio de femias xa preñadas inscritas no Libro Xenealóxico da raza como futuras reprodutoras.

O Concello recuperou no ano 2022 esta feira, que historicamente era todo un referente nesta comarca da montaña

Agárdanse superar as expectativas dos anos anteriores, nos que se xuntaron 150 animais pertencentes a ganderías da Fonsagrada e de outros concellos da provincia de Lugo e de Asturias. A feira contará coas seguintes razas de gando: Rubia Galega, Asturiana, Limusín, Angus, Charolesa, Yersei, Vianesa, Salers, Cachena, Parda Alpina e Blonde Aquitania.

A inscricipon de animais para participar na feira poderá facerse até o venres 18 de abril, ben nas oficinas do Concello da Fonsagrada en horario de 9 a 14 horas ou ben chamando ao teléfono 689863045.

A feira terá lugar nas instalacións do mercado gandeiro da Fonsagrada. No pavillón cuberto só poderán entrar as reses que cumpran co regulamento sanitario da feira, pero a organización habilitará unha zona do recinto feiral para o gando que non teña realizadas probas sanitarias nos 30 días anteriores fronte a enfermidades como IBR, BVD ou Paratuberculose.

Haberá tamén subasta de xovencas de raza rubia galega e degustación gratuita de carne de Ternera Gallega Suprema

As persoas que acudan á feira poderán disfrutar tamén dunha degustación gratuíta de carne de Ternera Gallega Suprema. Así pois, esta cita non só ofrece un espazo para a compra e venda de gando, senón que tamén é unha oportunidade para compartir e poñer en valor o sector. Desde a súa recuperación no ano 2022 por parte do Concello da Fonsagrada, a Feira de San Marcos é un escaparate para os criadores e produtores da zona, unha oportunidade para celebrar a tradición, o esforzo e a paixón coa que traballan cada día os gandeiros e gandeiras da montaña de Lugo.

Trala Feira de San Marcos deste mes de abril, a outra gran cita gandeira da Fonsagrada chegará no mes de setembro, cando se celebra o Concurso Exposición de Gando Vacún e a Feira Cabalar de ano. Serán o sábado 6 de setembro e o luns 8. O ano pasado, sen embargo, o certame de gando vacún tivo que ser suspendido por mor do avance da enfermidade da EHE, que afectou a boa parte das ganderías da montaña de Lugo.