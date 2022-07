Aberto o prazo de solicitudes para as estancias formativas do programa Cultiva 2022

O Ministerio de Agricultura abre o prazo de presentación de solicitudes para as estancias formativas do programa Cultiva 2022 ata o vindeiro 16 de agosto. En total ofértanse 491 estancias en 192 explotacións modelo de acollida, e a xuventude de explotacións agrícolas e gandeiras pode obter máis información sobre o territorio, tipo de produción agraria e datas no catálogo do programa.

Os interesados poden solicitar ata 10 estancias formativas diferentes en explotacións modelo de acollida cunha produción igual ou distinta á propia, sempre que sexan do seu mesmo sector -agrícola ou gandeiro-, e que se localicen, por norma xeral, nunha comunidade autónoma diferente a aquela na que desenvolven a súa propia actividade.

O programa está destinado a aquelas persoas novas que, por primeira vez, se incorporaran á actividade agraria como responsables de explotación desde o 1 de xaneiro de 2017, polo menos, e que tivesen menos de 41 anos no momento da súa primeira instalación. Á hora de asignar as prazas, terán prioridade os xóvenes cuxas instalacións sexan máis recentes, a mulleres dos sectores obxectivos, e aqueles que non participaran en edicións anteriores.

Os gastos de aloxamento, manutención e transporte dos participantes, durante o tempo que dure a súa participación nas estancias formativas, está cubertos polo programa Cultiva. Ademais, tamén poderán optar a unha compensación por gastos de substitución para a atención e xestión da súa explotación por parte dunha terceira persoa, durante a súa ausencia.

As estancias formativas comezarán no mes de outubro deste ano e prolongaranse ata o vindeiro xuño de 2023. A solicitude tramitase a través da sede electrónica do Ministerio, e o prazo para a súa presentación permanecerá aberto ata o 16 de agosto, incluído. Toda a información sobre o programa Cultiva 2021 pódese consultar no espazo de ‘Jóvenes Rurales’ da páxina de internet do Ministerio de Agricultura.

As estancias ofertadas están organizadas polas entidades colaboradoras do programa: Asociación Agraria Xóvenes Agricultores (ASAJA), Cooperativas Agroalimentarias de España Unión de Cooperativas, Unión de Unións de Agricultores e Gandeiros, Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA), e Unión de Escolas Familiares Agrarias (UNEFA).