Aberto o prazo de solicitude para axudas á innovación no sector agroforestal

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 28/02/2022

Resumo:

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da Consellería do Medio Rural pola cal se convocan as axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos, e tecnoloxías no ámbito agroforestal. As persoas interesadas teñen un prazo dun mes, a partir de mañá, para presentar de forma telemática as solicitudes. Estas achegas teñen un orzamento de 2,4 millóns de euros e están cofinanciada co Feader no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020.

Os obxectivos destas subvencións céntranse na mellora da competitividade dos produtores primarios, integrándoos mellor na cadea agroalimentaria a través de réximes de calidade. As súas pretensións son engadir valor aos produtos agrarios, e ao mesmo tempo, contribuír a facilitar a entrada no sector primario de agricultores adecuadamente formados, o uso máis eficiente da enerxía na agricultura e na transformación de produtos agrarios, e a promover o subministro e uso de fontes renovables de enerxía, subprodutos, residuos e demais materia prima non alimentaria, para impulsar o desenvolvemento da bioeconomía.

As áreas prioritarias de actuacións subvencionables son a xestión sustentable dos recursos naturais, os sistemas agrarios de produción, a industria agroalimentaria, a bioeconomía, e a aplicación das tecnoloxías da información e comunicación ao sector. Os beneficiarios desta liña de subvencións poderán ser organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria en agricultura, gandería ou silvicultura, e empresas ou industrias transformadoras destes sectores, así como da área de enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.