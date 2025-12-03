Aberta a inscrición para participar no AgroTour BFVS’26, o gran evento internacional para coñecer a Fleckvieh austríaca

O AgroTour de geneticAUSTRIA GmbH Edición BFVS’26, o gran evento internacional para coñecer a Fleckvieh austríaca, acaba de abrir a súa inscrición.
Nesta edición contará con dúas modalidades, unha versión curta, do 19 ao 22 de marzo, e outra longa, do 19 ao 27 de marzo de 2026.
Este AgroTour forma parte do marco oficial da Exhibición Nacional Fleckvieh BFVS’26, onde a parte de ver a mellor xenética e gandería bovina do país, celebrarase tamén dous fitos importantes:
✅ 25 anos de geneticAUSTRIA GmbH
✅ 75 anos de Fleckvieh Austria / AGÖF
Nesta viaxe, dirixida especialmente a gandeiros de vacún de leite e de carne, tenderase a oportunidade de vivir unha experiencia única que combinará:
• Gandería austríaca ao máis alto nivel
• Percorridos por rexións gandeiras emblemáticas
• Cultura, historia e turismo
• Networking internacional
• Eventos oficiais da BFVS’26
• Poxa de elite
• Segundo a modalidade elixida, gozarase de visitas a explotacións de referencia, centros de inseminación líderes, o laboratorio de sexado de GenetiX Austria, asociacións de cría, circuítos por Viena, experiencias en Estiria, Carintia e mesmo unha extensión a Italia con visita á explotación “La Bonifica” e un día libre en Venecia.
Dúas versións para adaptarse a cada dispoñibilidade:
-1. Versión Curta (19. – 22. marzo 2026)
Para quen desexa vivir os momentos clave da BFVS’26 en poucos días.
Inclúe congreso internacional, visitas técnicas e a gran Exhibición Nacional.
-2. Versión Longa (19. – 27. marzo 2026)
A experiencia máis completa: gandería, tecnoloxía, cultura, turismo e extensión a Italia + Venecia.
Inclúe congreso internacional, visitas técnicas e a gran Exhibición Nacional.
Inscricións abertas con prazas limitadas
Debido á loxística de hoteis, traslados e aforo de actividades oficiais, as cotas son estritamente limitados. Data límite de inscrición: 07 Xaneiro 2026.
Para inscribirse ou solicitar máis información:
alex.manrique@genetic-austria.at