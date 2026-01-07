Inicio / Leite / fo / Aberta a inscrición no IV Foro Empresarial Lácteo de Galicia



Aberta a inscrición no IV Foro Empresarial Lácteo de Galicia

IV Foro Empresarial Lácteo “Viabilidade e eficiencia na produción de leite e sostibilidade territorial” celebrarase os vindeiros 21 e 28 de xaneiro e 4 de febreiro no Concello de Coristanco.

Organizado polo Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, o foro está dirixido a profesionais do sector (gandeiros, persoal técnico, empresas transformadoras, investigadores, estudantes…etc) e contará coa participación de destacados expertos a nival nacional e internacional.

A inscrición pode realizarse online a través desta ligazón

Velaquí o programa:

FORO LACTEO CORISTANCO 2026

