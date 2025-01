Aberta a inscrición no Foro Empresarial Lácteo de Galicia

A asociación EFA Fonteboa organiza a terceira edición do Foro Empresarial Lácteo de Galicia, que se celebrará no edificio multiúsos de Coristanco (A Coruña). Diversos expertos do sector impartirán tres sesións formativas os mércores 22 e 29 de xaneiro e o 5 de febreiro.

O foro está dirixido especialmente a profesionais gandeiros e márcase como obxectivos:

-Analizar tendencias de mercado para mellorar a toma de decisións nas ganderías de vacún de leite.

-Potenciar a xestión estratéxica baseada na sustentabilidade económica, medioambiental e social.

-Fomentar o diálogo e a cooperativación entre os actores da cadea de valor: produtores, industria e distribución.

As prazas son limitadas e asignaranse por orde de inscrición a través desta ligazón.

Velaquí o programa do Foro Empresarial Lácteo: