Aberta a convocatoria para os Premios ao Desenvolvemento Rural de Galicia

Administración convocante: Agader

Prazo: Ata 28/08/2025

Resumo:

A Consellería do Medio Rural vén de convocar a XVI edición dos Premios ao Desenvolvemento Rural de Galicia. As bases para concorrer xa están publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Un ano máis, mantéñense as seis categorías establecidas: mocidade, proxectos de interese social, sector agro-gandeiro, mulleres, innovación tecnolóxica e recuperación e posta en valor da terra agraria. O prazo de solicitude é dun mes, contado dende o 29 de xullo.

A iniciativa dos galardóns está promovida pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e contará un primeiro premio de 10.000 euros e un segundo de 3.000. Entre os criterios de valoración destacan o impacto socio-económico no territorio, a creación de emprego, a sustentabilidade ambiental ou a inserción laboral da muller e de colectivos desfavorecidos, entre outros

Segundo recolle o documento da convocatoria, estes galardóns buscan recoñecer e difundir iniciativas que contribúan a promover o medio rural e a construír unha sociedade rural máis dinámica e con maior cohesión.

Respecto das categorías, mocidade vai orientada a iniciativas de persoas mozas ou dirixidas a elas que apostan polo futuro do rural galego. Séguelle a de Proxectos de interese social, que promoven a integración de colectivos vulnerables ou coidado de maiores e dependentes; e a de Sector agro-gandeiro, que valora propostas nos ámbitos agrícola, gandeiro ou agroalimentario cun enfoque innovador.

As outras tres categorías son Mulleres, destinada a iniciativas lideradas por ou dirixidas a mulleres no rural que promovan a igualdade e o emprendemento; Innovación tecnolóxica, para proxectos que incorporen tecnoloxía en procesos ou servizos, e Recuperación e posta en valor da terra agraria, centrada na recuperación de terras infrautilizadas.Os criterios de valoración inclúen o impacto socio-económico no territorio, a creación de emprego, a sustentabilidade ambiental, a inserción laboral da muller e de colectivos desfavorecidos, o apoio social, a innovación, a orixinalidade e o feito de desenvolverse nun concello en risco de despoboamento, entre outros.

As propostas deberán estar localizadas en Galicia e estar finalizadas antes da publicación da convocatoria, non admitíndose aquelas en fase de deseño ou execución. Quedan excluídas as iniciativas xa premiadas en anteriores edicións ou noutros premios da Axencia.