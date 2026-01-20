A Xunta pagará ata 4230 euros por hectárea por plantar piñeiros e frondosas tras a corta de madeira

A Consellería do Medio Rural convocará unha nova liña de axudas destinada a financiar investimentos en reforestacións produtivas de frondosas e coníferas naquelas zonas onde se realizase un aproveitamento madeireiro previo.
Estas achegas contarán cun orzamento total de 8.483.000 de euros para os anos 2026 e 2027 (4.133.000 para 2026 e 4.350.000 para 2027), distribuído pola súa vez en tres liñas de achegas.
A finalidade desta partida é fomentar a xestión forestal sustentable mediante a restauración e renovación das masas forestais, incrementando a súa multifuncionalidade produtiva, ambiental e social. Con elas contribuirase a mellorar a capacidade da captura de carbono dos montes galegos e favorecer así a mitigación do cambio climático. Ao tempo, promoverase a diversificación das especies forestais.
Asemade, esta orde de axudas tamén busca potenciar a produción de madeira de calidade con valor engadido, especialmente no caso das frondosas autóctonas, e contribuír á prevención dos incendios forestais e á mellora da resiliencia dos ecosistemas forestais.
Por outra banda, e dende unha perspectiva ampla que pon o foco nas positivas repercusións que terán estas axudas para o monte galego, xérase tamén actividade económica no medio rural.
Poden beneficiarse destas achegas as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxectos da actuación, así como as comunidades de montes veciñais en man común, as agrupacións forestais de xestión conxunta e aquelas persoas silvicultoras activas que estean inscritas no Rexistro de Silvicultor Activo.
Prevese que a convocatoria saia publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) o vindeiro xoves 29 de xaneiro.
Os terreos en que se poderán implantar estas reforestacións son aqueles -situados en Galicia- que fosen obxecto dun aproveitamento madeireiro ou terreos conveniados coa Administración forestal en que se executase o dito aproveitamento. Ademais, establécense condicións temporais específicas para garantir que as reforestacións se producen nun prazo razoable tras a corta.
Importes por hectárea en función da actuación
As accións subvencionables estrutúranse en tres liñas diferenciadas ás que se lles aplican módulos normalizados de concesión e xustificación ao abeiro da opción de custos simplificados. Estes módulos establecen importes fixos por hectárea en función da tipoloxía de actuación, da densidade da plantación e das especies empregadas, co fin de garantir a homoxeneidade, a transparencia e a simplificación administrativa na xestión destas axudas.
Deste xeito, a primeira liña de axudas céntrase na reforestación produtiva de coníferas para as actuacións posteriores a aproveitamentos madeireiros de coníferas, eucalipto ou especies invasoras, cun orzamento total de 6,6 millóns de euros divididos a partes iguais para os anos 2026 e 2027. As achegas económicas por hectárea para esta liña son de 3.691,67 euros para aquelas plantacións cunha densidade igual ou superior a 1.300 pés/ha; 3.383,69 euros para as que teñen unha densidade igual ou superior aos 1.000 pés/ha pero inferior aos 1.300 pés/ha, e de 3.095,71 euros para plantacións cuxa densidade sexa igual ou superior aos 850 pés/ha e inferior aos 1.000/ha.
Tamén se inclúe un módulo específico para a xestión do rexenerado natural tras a corta de masas de coníferas, que é de 2.079,89 euros por hectárea naquelas plantacións cunha densidade final entre 1.000 e 1.400 pés/ha.
A segunda liña destas achegas vai dirixida á reforestación produtiva de frondosas, que ten como obxecto fomentar a implantación de masas de frondosas de alto valor produtivo e ecolóxico, cun orzamento total de 1,48 millóns de euros, dos cales 733.000 euros corresponden ao ano 2026 e 750.000 euros ao ano 2027. Así, inclúe módulos cun importe de 4.230,41 euros/ha para plantacións de frondosas cunha densidade igual ou superior a 1.000 pés/ha, 2.569,50 €/ha para as zonas cuxa densidade oscile entre os 50 e os 150 pés/ha e 3.888,12 euros por hectárea para as plantacións mixtas de frondosas e coníferas cunha densidade igual ou superior a 1.000 pés/ha, mantendo unha proporción do 60 % de frondosas e do 40 % de coníferas.
Por último, inclúese unha liña específica para a reforestación produtiva de chopo, cun módulo específico de 4.229,60 euros/ha para as plantacións de chopo cunha densidade de entre 250 e 300 pés/ha que empreguen a variedade Populus x interamericana. Esta liña conta cun crédito total de 400.000 euros, distribuído en 100.000 euros no ano 2026 e 300.000 euros para o ano 2027.