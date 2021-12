A Xunta de Galicia, a través do GDR Comarca de Lugo, aproba axudas por valor de 470.124,84 euros

O Grupo de Desenvolvemento Rural Comarca de Lugo aprobou na súa última Xunta Directiva as axudas solicitadas polas persoas empresarias, emprendedoras, asociacións e entidades locais que presentaron as súas solicitudes en 2021-2022 dentro das zonas rurais Leader que xestiona: os municipios de Castroverde, Friol, Outeiro de Rei, Guntín, Rábade, O Corgo e a zona rural de Lugo.

Segundo explica o presidente do GDR-4 Comarca de Lugo, o Alcalde de Friol, José Ángel Santos, en total aprobáronse axudas por un importe de 470.124,84 euros, todas elas destinadas a loitar contra o despoboamento e conseguir a dinamización de zonas rurais, que son dous dos principais obxectivos deste grupo operativo.

Estas subvencións van do 50% ao 90% a fondo perdido do orzamento total elexible de cada proxecto. Estas axudas, tramitadas e xestionadas polo GDR, están financiadas nun 75% polo FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural); un 2,5% polo Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación; e un 2,5% pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), dependente da Xunta de Galicia.

Na convocatoria 2021-2022 (última ata o momento deste período) disponse dun orzamento equivalente ao das axudas concedidas, unha cifra totalmente insuficiente para o montante de proxectos solicitados a través do GDR Comarca de Lugo, evidencian.

Investimentos en dinamización rural por importe de máis de 3 millóns de euros en 5 anos

A Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, constituída o 3 de xuño de 2016, busca fomentar o desenvolvemento rural no seu territorio como promotora de todo tipo de proxectos. Ademais, ao estar constituída como Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR-4), tamén é o axente encargado de xestionar os fondos LEADER no seu territorio, conxuntamente coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), dependente da Xunta de Galicia.

Os investimentos en dinamización rural desde a creación do GDR-4 Comarca de Lugo ascenden a 3.048.179,73 €, sendo algúns exemplos destacados de proxectos realizados durante estes anos a Casa da Galbana, Hotel Cultural con Encanto; a clínica Mourin Saúde; o Punto de Atención á Infancia (PAI) do Corgo; ou as Xornadas do Cidadán Dixital; entre outros.

Cursos de formación e iniciativas de sensibilización social

Ademais de investimentos en proxectos produtivos e non produtivos, este ano desde o GDR-4 organizaron unha serie de actividades formativas coa colaboración da AGACAL, tales como inseminación de gando bovino; curso de aplicador de produtos fitosanitarios; transporte no benestar animal; iniciación e mellora da gandería de vacún de carne; e iniciación e mellora da gandería de ovino/caprino.

Con independencia do plan Leader, o GDR-4 participa en iniciativas tanto a nivel galego como a nivel estatal, estando adherido á Rede de Normalización Lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e estando tamén involucrado na loita contra a violencia de xénero, organizando talleres e actividades para axudar a identificar situacións deste tipo no ámbito rural.