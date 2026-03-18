A XLIV Exaltación do Viño da Ulla celebrarase o 11 e 12 de abril cunha amplo programa de actividades

A Cidade da Cultura de Galicia acolleu esta mañá a presentación da XLIV Exaltación do Viño da Ulla que se celebrará os días 11 e 12 de abril en San Miguel de Sarandón, no concello coruñés de Vedrsa.
É un escaparate importante para un produto como o viño, que conta cun papel clave na socioeconomía da Ribeira do Ulla, tanto co propio produto como co enoturismo que xira ao seu redor.
Ten por finalidades: promocionar, mostrar e degustar os Viños D.O. Rías Baixas da Ribeira do Ulla, organizar un concurso-cata para poñer en valor os mellores viños da tempada, mellorar a calidade e a comercialización dos viños desta nova subzona e ofrecer un programa complementario de actividades para dinamizar o evento.
– XORNADAS TÉCNICAS SOBRE A CULTURA DO VIÑO: Datas: os días 8, 9 e 10 de abril.
Un proxecto que xorde baixo a idea de crear espazos adicados á formación da viticultura da zona, coa finalidade de mellorar e estimular producións de calidade, así como divulgar novos coñecementos entre os consumidores/as, mergullándoos na cultura do viño.
Os obxectivos destas xornadas son:
- Promover un espazo de encontro, divulgación e formación para os consumidores e para os viticultores da zona.
- Poñer en valor a cultura do viño como produto de calidade.
- Promocionar os viños da Subzona Ribeira do Ulla.
- Fomentar o desenvolvemento científico e técnico do territorio
Programa:
- Mércores 8 de abril ás 20:00 h.
Conferencia:“Oportunidades de aplicación da dixitalización e automatización na viticultura e adegas da Ribeira do Ulla”
Intervén:Miguel Tubío Fernández (Director Técnico do Grupo Martín Códax)
- Xoves 9 de abril ás 17:00 h.
Saída de campo: Visita á Adega Pazo de Rubianes
Coñecemento do seu proxecto vitivinícola e enoturístico (Adega “Boutique”).
- Venres 10 de abril ás 20:00 h.
Harmonía: viño e tapas
Cata sorpresa, con maridaxe de viños e conservas de pescados e mariscos de ANFACO-CYTMA
Intervén: Nacho Costoya (Sumiller)
* Información no teléfono 981 814 691 – 619 309 958 (Prazas limitadas)
– CATAS COMENTADAS, DIRIXIDAS POLAS ADEGAS PARTICIPANTES e coa intervención de CHARLY TORRES (Docente do CIFP Compostela, da especialidade de servizos á restauración).
Actividade gratuita / prazas limitadas
Data: o sábado 11 de abril
– TÚNEL DO VIÑO. DE 11:30 a 13:00 H.
Domingo 12 de abril.
Actividade gratuíta con prazas limitadas
– IV RUTA MOTEIRA POLOS VIÑEDOS DA RIBEIRA DO ULLA:
Sábado 11 de abril
– IV RUTA DE COCHES ANTIGOS POLOS VIÑEDOS DA RIBEIRA DO ULLA: Data: domingo 12 de abril
– MOSTRA DOS CONCELLOS DA RIBEIRA DO ULLA (Artesanía alimentaria e turismo):
Datas: sábado 11 e domingo 12 de abril
En definitiva, a Festa do Viño da Ulla non só pon en valor o viño como recurso gastronómico, senón que tamén trata de aportar o seu gran de área ao desenvolvemento territorial.
Adegas participantes na Mostra dos Viños: PAZO ARRETÉN, GÓMEZ E RIAL, CHOUZAL, MAR DE ENVERO, LIXELES, BARALLOBRE, ADEGA VALDÉS, CASA DO SOL, MARÍA MANUELA, CASTRO BREY, MARECASTE, LAGAR DE BENDAÑA E ADEGA CHAOS.