A Unión Europea reduciu nun 33% as emisións da gandería nos últimos trinta anos

A Organización Interprofesional Láctea (InLac) organizou o pasado mércores o III Foro de Sustentabilidade Lácteo baixo o título “O reto da descarbonización: O sector lácteo europeo, comprometido co medio ambiente e a loita contra o cambio climático”, no marco da campaña “Conta cos produtos lácteos europeos” cofinanciada coa axuda da UE, no que se debullaron algúns compromisos históricos que marcarán un antes e un despois para esta actividade económica.

A directora xerente de InLac, Nuria M. Arribas, foi a encargada de abrir a xornada na que destacou que a organización “puxo en marcha unha esixente e ambiciosa folla de ruta. Estamos a sentar as bases cara a un futuro máis sustentable do sector lácteo español”. Resaltou que contan con compromisos específicos que inclúen a redución de gases de efecto invernadoiro e destacou algunhas cifras como alcanzar unha redución dun 55 % para 2030 dos gases de efecto invernadoiro e un 3 % de amoníaco menos cada ano.

O seguinte en intervir foi o xefe de Unidade de Producións Animais da Dirección Xeral de Agricultura da Comisión Europea, Carlos Martín Óvilo, quen afirmou que o “sector lácteo é sustentable desde un punto de vista económico, social e ambiental”. Aínda así, puxo de manifesto que na UE, a agricultura é responsable do 11 % do total das emisións de gases efecto invernadoiro. “Dous terzos desa porcentaxe son do sector gandeiro”, puntualizou. “É un feito, pero tamén hai que lembrar que nos últimos trinta anos as emisións en Europa caeron en torno ao 33 %”, engadiu o profesional.

Os propios agricultores e a distribución son os que teñen que ser axentes activos do cambio

Un dos motivos desa diminución foi a baixada das cifras de cabezas. “O sector lácteo caeu un 1 % cada ano, a previsión é que diminúa todos os anos!, advertiu Martín e subliñou “necesitamos gandaría porque grazas a ela prodúcese un importante secuestro de carbono”.

Para concluír, destacou que a sustentabilidade foi un tema relevante, é un asunto de actualidade e seguirá estando presente no futuro.

Visión integral

Tomás García Azcárate, economista agrario, experto en política comunitaria e membro do Comité de Sustentabilidade Láctea da campaña “Conta cos produtos lácteos europeos” foi o terceiro en intervir.

“A nosa competitividade baséase xusto na nosa sustentabilidade; se non es o máis barato tes que ser o mellor”, indicou o economista e puxo o foco na sustentabilidade ambiental. O sector progresa adecuadamente e está a avanzar, “pero hai un problema político, hai urxencia climática”. Subliñou que a transición agroecolóxica, tense que facer cos actores. Son os propios agricultores e a distribución os que teñen que ser axentes activos do cambio. “Hai que ir o máis rapidamente posible”.

Na súa intervención fixo unha crítica ao plan estratéxico a 2030 que se marcou a InLac: “Ademais dos compromisos concretos que asume o sector produtor e industrial, que tamén se puidese contar coa distribución. Gústame o enfoque integral”.

Mesa de debate

Para finalizar, realizaron unha mesa redonda con Paula de Vera, senior Policy Advisor da COPA-Cogeca; Santiago Campos (Asaja-Bruxelas) e Jaume Bernis, responsable de sectores gandeiros de COAG e conselleiro do Grupo III do Comité Económico e Social Europeo, CESAMENTO.

A veterinaria Paula de Vera puxo de manifesto que os requisitos de benestar animal deben sustentarse en evidencia científica e considerar a viabilidade económica e social das granxas, sen esquecer a coherencia con outras políticas da UE, como a Política Agrícola Común (PAC) ou o comercio internacional, e que a sustentabilidade das nosas explotacións e o respecto polas tradicións e patrimonio cultural europeo deben ser puntos de partida en calquera reforma de benestar animal.

A sustentabilidade no sector lácteo afecta a varios ámbitos

Puxo o foco na Lei de benestar animal durante o transporte, que se centra en reducir tempos de viaxe e mellorar condicións dos animais. “Son regras máis estritas para a exportación e afectará a Estados membros con distancias e orografías complicadas”. Finalmente, incidiu en que son necesarios avances centrados na ciencia, con viabilidade socioeconómica, “que non se poida pasar por encima se se quere unha proactividade maior por parte dos gandeiros”. Ademais, esa análise tense que centrar na saúde e o benestar animal, “que vaian da man”.

Pola súa banda, Campos indicou que o sector agropecuario chegou a un punto de inflexión que se ve nas tendencias. “Imos no camiño, a meta é a correcta, pero hai que revisar a ruta”. Explicou que a sustentabilidade no sector lácteo afecta a varios ámbitos “Hai que avanzar en benestar animal, con argumentos científicos e coas particularidades de cada país”.

Un punto clave para o membro da Asaja é a cadea de valor. “O goberno de España traballou niso, coa directiva de prácticas comerciais desleais ou a Lei de Cadea Alimentaria, que van na dirección de fomentar unha redistribución xusta”.

Finalmente, Jaume argumentou que “evidentemente, os gandeiros somos os primeiros interesados en que os nosos animais viaxen co máximo benestar”, pero calquera cambio debería contar, na súa opinión, cun exhaustivo estudo de impacto económico, social e ambiental dos sobrecustos das medidas que se propoñen.

Durante a súa intervención fixo fincapé nos grandes lobbies que hai en Europa, “que pretenden reducir a produción de carne e o consumo”. Considera que son os que están a levar ao sector a “como se atopa agora”.