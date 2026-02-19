A planta de Inleit pasa a ser propiedade da multinacional estadounidense Rich Products

A planta de Inleit, situada no municipio coruñés de Curtis, e que recolle a máis de 220 ganderías de vacún de leite en Galicia, acaba de pasar a ser propiedade maioritaria da multinacional estadounidense Rich Products.
Así llo veñen de comunicar por carta desde Inleit aos seus provedores. A planta de Inleit era ata o de agora propiedade de Lácteos Agrupados Unidos (Liasa), que comercializa os seus produtos baixo a marca Ken e xera o groso dos seus ingresos no exterior. Liasa tiña como maior accionista a Rich Products, titular do 37% do capital. O resto de accionistas, todos cun 19,6% do capital, eran Anamarluc, administrada por Ana María Gómez Rodulfo; Petsaun, con Cristina Aragón como administradora única; e Elcalden Holding, sociedade de Alfonso Escobar, o director xeral de Inleit e impulsor da factoría.
Agora os norteamericanos adquiren o 19,6% da capital propiedade da familia Escobar, co que teñen o 56% de Liasa, e por tanto de Inleit.
Mensaxe de tranquilidade
Rich Products é unha corporación norteamericana con base en Buffalo, no estado de Nova York, e cunha longa traxectoria desde a súa fundación en 1945 por Robert Rich. Comercializa unha ampla variedade de produtos, como pizzas, bebidas ou sobremesas, que a converteron nunha das maiores compañías de Estados Unidos, con máis de 5.800 millóns de dólares anuais de negocio e presenza en máis de 100 países.
Neste sentido, o documento remitido aos clientes explica que a entrada maioritaria de Rich ampliará de forma significativa a capacidade do grupo para «aproveitar novas oportunidades de crecemento e innovación».
«A súa dimensión internacional permitirá a Inleit acceder a novos clientes e mercados globais, incorporar tecnoloxías de vangarda que optimicen procesos e desempeños, reforzar a súa solidez financeira para continuar investindo en innovación e acelerar a súa expansión estratéxica», argumenta Liasa. Trátase, desta forma, «de fortalecer a posición competitiva que Inleit ocupa xa no mercado» e de abrir a porta «a un crecemento máis ambicioso e sostible».
En todo caso, os novos accionistas maioritarios aclaran que «a familia Escobar continuará sendo un accionista substancial do proxecto e seguirá involucrada na xestión da compañía, garantindo a continuidade do modelo empresarial e dos valores que marcaron o crecemento da organización ata a data».