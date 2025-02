Ven de rematar o XXXIII Concurso Autonómico da Raza Frisoa FEFRIGA 2025, celebrado na tarde deste sábado en Silleda, no marco da feira CIMAG-GANDAGRO.

Kergo Ozalid 6818, da gandería A Lagoa Serabel (Xermade, Lugo), recibiu o galardó de vaca Gran Campioa do concurso internacional mentres que Pozosaa Krusader 9450 Xela, da gandería Casa Pozo (Lugo), alzouse co título de Vaca Gran Campioa do certame autonómico.