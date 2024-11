A investigadora galega Ana Arias gaña o premio da Cátedra AgroBank á mellor tese doutoral

Ana Arias e Nariane Quaresma, gañadora e accésit do VIII premio da Cátedra AgroBank á mellor Tesis Doutoral. / CaixaBank.

O galardón recoñece traballos de excelencia en innovación e calidade no sector agroalimentario

Ana Arias, doutora pola Universidade de Santiago de Compostela, foi distinguida co VIII Premio á Mellor Tese Doutoral da Cátedra AgroBank ‘Calidade e Innovación no sector agroalimentario’. Este recoñecemento, impulsado por CaixaBank e a Universitat de Lleida, premia a excelencia en innovación, calidade e seguridade agroalimentaria, e impulsa a traxectoria profesional do seu gañador.

Arias, doutora en Enxeñería Química e Ambiental, destacou coa súa tese titulada “Converter os biorresiduos en biomateriales e produtos bioactivos: un ámbito da economía circular”. A súa investigación aborda solucións sostibles para “xestionar e aproveitar os residuos agrarios e forestais proporcionando con iso modelos produtivos máis sostibles á vez que se promove a economía circular”.

O premio está dotado con 5.000 euros e a Cátedra AgroBank, creada en 2016 pola UdL, busca recoñecer a excelencia investigadora, impulsar a calidade e fomentar a transferencia de coñecemento técnico e científico no ámbito agroalimentario.

Nesta edición, recibíronse 67 candidaturas ao premio, das que un 58,2% foron presentadas por mulleres e un 16,4% por estranxeiros que realizaron a tese en España. O xurado, presidido por Antonio J. Ramos, director da Cátedra AgroBank, contou coa participación de cinco membros do Comité Asesor Científico Técnico.

Un accésit para a investigación no cultivo do caqui

A Cátedra AgroBank tamén concedeu un accésit de 1.000 euros a Nariane Quaresma, doutora en Ciencia, Tecnoloxía e Xestión Alimentaria pola Universidade Politécnica de Valencia, que presentou a tese “Reducir as perdas poscolleita en caqui. Aspectos pre e poscolleita involucrados na calidade do froito e novas estratexias de valorización”.

Este traballo analiza os desafíos da sobreprodución de caqui que enfrontou importantes perdas económicas nos últimos anos. Quaresma propón estratexias para reducir o desperdicio, aumentar a rendibilidade e revalorizar os excedentes de produción.

Compromiso co sector agroalimentario

AgroBank, a liña de negocio agroalimentario de CaixaBank, lidera o sector financeiro en España pola súa ampla rede de oficinas e cota de mercado, cun de cada dous agricultores e gandeiros como clientes.

No primeiro semestre de 2024, reforzou o seu compromiso co mundo rural ao financiar 14.826 millóns de euros á cadea agroalimentaria, un 4,1% máis que o ano anterior. Este logro é posible grazas á extensa rede de oficinas, o que a converte na entidade financeira con maior presencia en pequenos municipios e coa maior rede de sucursais especializadas.