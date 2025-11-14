A galega Paco & Lola é elixida mellor adega de viño branco do mundo

A adega cooperativa Paco & Lola foi galardoada co prestixioso White Wine Producer Trophy 2025, que a recoñece como a Mellor Adega Produtora de Viño Blanco do Mundo no International Wine & Spirit Competition (IWSC), celebrado en Londres.
Este recoñecemento, un dos máis importantes do panorama vinícola internacional, distingue aos produtores que destacan pola súa excelencia, calidade e innovación na elaboración de viños brancos. Este premio distingue cada ano aos produtores de viño branco que destacan pola súa excelencia, calidade e innovación, recoñecendo ás bodegas que marcan tendencia e consolidan a calidade do seu traballo no panorama mundial
Neste ano, a borga celebra a súa XX Aniversario, ademais tamén foi recoñecida co Premio Alimentos de España 2025 ao Mellor Viño Branco para o seu Paco & Lola Prime 2021.
O encargado de recoller o premio foi Carlos Carrión, acompañado por Nuria da Torre, en representación de todo o equipo de Paco & Lola.