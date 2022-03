Co motivo da folga de transportistas, no día de onte foi cancelada a feira Magreco, a cita anual de gandería e maquinaria agrícola no concello coruñés de Boimorto, que estaba programada para os días 26 e 27 de marzo. Queda por tanto tamén suspendida a poxa que se ía celebrar o domingo 27, organizada por Africor Coruña.

“Agardamos que para o vindeiro 2023 poidamos celebrar este bonito evento e o Magreco volva a soar coa forza que merece”, aseguran dende a organización.