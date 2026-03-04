A Feira do Viño de Chantada celebra esta fin de semana a súa edición número 43

A Feira do Viño de Chantada, a máis madrugadora das citas co mundo do viño na Ribeira Sacra, acada a súa 43ª edición e volve encher de ambiente festivo a Praza de Galicia. Do 6 ao 8 de marzo, o programa combina degustación dos viños participantes con música en directo e propostas pensadas tanto para o público familiar como para profesionais do sector.
PROGRAMA FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA 2026
Venres, 6 de marzo
20:00h. Apertura dos stands das adegas participantes.
20:30h. Agrupación Tradicional da Casa da Música.
23:30h. Grupo Asia.
Peche dos stands: 2:30 h.
Horarios aproximados.
Sábado, 7 de marzo
10:00h. Cata oficial da XLIII Feira do Viño de Chantada.
11:30h. “Searas” “Os Barrios”.
15:00h. Concerto da Banda de Música de Chantada.
17:00h. Charanga “Unión Phenosa” / Charanga Louband.
12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 19:00 h. X Cata Popular no Auditorio (Nova localización).
De 21:30 h. a 05:30 h.
Orquestra Compostela.
Orquestra Solara.
Peche dos stands: 3:30 h.
Horarios aproximados.
Domingo, 8 de marzo
11:30h. “Agrupación Castro Candaz”.
12:00h. Charanga “NBA”.
12:30h. Banda de Gaitas do Concello de Chantada.
12:50h. Lectura do Manifesto 8M.
13:00h. Pregón da XLIII Feira do Viño a cargo de D. Roberto Vilar.
13:30h. Entrega de premios da XLIII Feira do Viño de Chantada.
16:30h. Charanga “NBA”, Charanga “Bandiños Band”.
21:00h. Orquestra Saudade.
Peche dos stands: 00:30 h.
Horarios aproximados.
Obradoiros e ludoteca infantil
A cargo de Veláisca (para maiores de 3 anos) – Casa da Música
Sábado: de 12:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 20:00 h.
VI Túnel do Viño de Chantada (para profesionais do sector)
Sala principal do Auditorio Municipal – Entrada: 10,00 €
Sábado: de 11:30 a 14:00 h. e de 17:30 a 20:00 h.
Domingo: de 12:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 20:00 h.
Domingo: de 11:30 a 14:00 h. e de 17:30 a 20:00 h.