“A escaseza de produción de leite para atender a demanda mundial vai ser a nova normalidade”

Os expertos do IFCN auguran “un forte crecemento da demanda nos países emerxentes” durante este ano e unha tendencia crecente na procura de autosuficiencia na subministración de leite

O mercado lácteo a nivel mundial vive momentos de volatilidade. A inestabilidade foi unha constante no último ano e continúa na actualidade. O incremento de custos e o descenso de produción elevou en 2022 o prezo do leite a niveis de máximos históricos que se perderon a partir de decembro.

Este 2023 arrincou cun repunte na produción e unha aminoración de prezos pero, será esta a tendencia para os próximos meses? Un recente webinar organizado pola rede de investigación láctea internacional IFCN augura “un forte crecemento da demanda nos países emerxentes que fará insuficiente o actual rebote na produción de leite a nivel mundial”.

Os especialistas do IFCN, Muzaffar Yunosov e Saeed Dalil aseguran que “estamos ante un cambio de paradigma: a oferta xa non é unha variable fixa”. “Os países exportadores netos de lácteos enfrontan problemas e estamos a presenciar unha nova normalidade no mundo lácteo, con escaseza na produción de leite”, aseguran.

Estamos diante dun cambio de paradigma: escaseza na produción de leite

O comercio de lácteos en 2021 desacelerouse debido á baixa dispoñibilidade nos principais países exportadores netos e ás interrupcións na cadea de subministración a nivel mundial. O mapa de superávit e déficit de leite por países a nivel internacional mostra un alto crecemento da demanda en economías emerxentes, liderada por China e outros países do sueste asiático.

“Que outros operadores do mercado internacional teñen o potencial de proporcionar o leite adicional necesario para cubrir probables perdas de produción da UE ou Nova Zelandia, afectadas por regulacións ambientais e desaparición de granxas?”, pregúntanse Muzaffar e Saeed.

Efectos da inflación na demanda

Para facer predicións realistas neste momento hai que ter en conta a volatilidade dos prezos e as tendencias cara á sustentabilidade impostas nos principais países produtores, tanto na UE como en EEUU, Australia e Nova Zelandia, pero tamén os problemas económicos actuais de alta inflación, que están a afectar á demanda de importación de produtos lácteos.

“Algúns shocks temporais actuais poden contribuír ou mesmo converterse en megatendencias máis a longo prazo”, aseguran os analistas do IFCN. Algúns destes shoks actuais serían:

Economía (estanflación, taxas de interese)

Cambio de prezos (insumos agrícolas, crise enerxética)

Mercado laboral (salarios, inmigración)

Políticas ambientais (Pacto Verde europeo)

Guerra de Ucraína e outros conflitos

Loxística (rotura da cadea de subministración)

En canto ás megatendencias identificadas, con pervivencia no tempo máis a longo prazo, establecen as seguintes:

Custos de produción (capacidade de reserva, investimentos)

Consolidación de granxas

Produtividade/eficiencia agrícola (progreso técnico)

Crecemento da demanda (forte nos países emerxentes)

Cambio climático

Man de obra vs. automatización (man de obra cualificada)

Desglobalización (autosuficiencia, acordos bilaterais)