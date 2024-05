A EFA Fonteboa celebrará o Día Mundial do Leite con obradoiros e catas

En conmemoración do Día Mundial do Leite, que se celebra o sábado 1 de xuño, Fonteboa acollerá unha serie de obradoiros lácteos no Pavillón Municipal de Baio, en Zas, o venres 31 de maio, de 10:00 a 13:30 horas. Durante este evento, diferentes empresas de transformación presentarán e explicarán os procesos de elaboración dos seus produtos, como queixos e iogures. Ademais, realizaranse catas destes produtos para destacar a calidade e a variedade da oferta láctea local.

O evento pretende valorizar a leite e as ganaderías sostibles como motores do desenvolvemento rural. O profesorado e alumnado do CFGS de Ganadería e Asistencia en Sanidad Animal de Fonteboa coordinarán as actividades, que contarán coa participación de escolares da zona, hosteleiros e público xeral. Na organización desta edición colaboran o GDR Costa da Morte, a APTCM e o Concello de Zas, evidenciando un esforzo conxunto para promover a industria láctea local.