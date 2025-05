A D.O. Valdeorras presenta a XXVI Feira do Viño, que se celebrará do 27 ao 30 de maio

A edición número 26 da Feira do Viño de Valdeorras presentouse oficialmente esta mañá, en dependencias do Concello anfitrión, O Barco de Valdeorras. A un listado moi completo de actos para todos os públicos, únese este ano a Ruta dos Pinchos da XXVI Feira do Viño de Valdeorras, organizada en colaboración coa Asociación Empresarial Valdeorras, AEVA, e que “convierte a esta edición da Feira, na máis madrugadora de todas as que se teñen organizado”. Así o expresou o presidente da D.O. Valdeorras, Marcos Prada Ginzo, quen explicou que o pistoletazo de saída será o martes día 27 de maio.

Nesta actividade participarán establecementos do Barco e A Rúa, e se prolongará ata o venres día 30 de maio. Para o alcalde, Alfredo García, é unha “maneira de animar á xente de toda Valdeorras a participar, e de que sintamos ese fin de semana como a festa grande de todos, porque a Feira é de toda a comarca”.

Agradeceu o presidente da D.O. ao alcalde anfitrión, a posibilidade de poder celebrar a Feira un ano máis neste concello, algo do que o rexedor barquense dixo “sentirse orgulloso”, tanto de “apoiar a promoción dos viños de Valdeorras como de que esa promoción se faga no Barco”.

Este ano ademais, a valdeorresa quere ser unha “D.O. de cine” apoiando ao sétimo arte no evento máis destacado do ano como é a Feira do Viño. Así, o mesmo venres, ás 20:30 horas no Teatro Lauro Olmo do Barco, terá lugar a reprodución da curtametraxe “Dragón Blanco”, dirixido por Rodrigo Marini, e premiado no Festival de Cine de Granada.

Pregón de Teresa Portela

O sábado día 31, a deportista olímpica Teresa Portela será a encargada de inaugurar oficialmente o comezo da Feira co seu pregón, acto que dará comezo ás 12:30 horas na Praza de Viloira. Tal e como explicou Marcos Prada, a pregoeira deste ano “é inspiración pura” e ademais, o é a través dun deporte “de gran tradición na comarca, como é o piragüismo”.

A primeira cata da Feira celebrarase ese mesmo día, ás 20:30 horas nos Xardíns da Casa Grande de Viloira, na que unha selección de viños amparados serán maridados con produtos de “Experiencias de Calidade de Galicia”. Esta actividade, para a que é necesario reservar praza, ten un prezo de 10 euros.

Ás 23:00 horas chegará o concerto do grupo “Dani Barreiro & Friends”, que interpretará unha selección de clásicos do pop e rock nacional e internacional.

Albóndegas, cata e showcooking

O domingo día 1 de maio, o recinto feiral abrirá as súas portas ás 12:30 horas para celebrar, media hora máis tarde, o I Concurso “A Mellor Albóndega de Valdeorras”, que terá lugar nos Xardíns da Casa Grande de Viloira. Trátase dunha novidade que a organización preparou para este ano que, como explicou o presidente, busca amosar a versatilidade dos viños, “demostrar que cos viños de Valdeorras pódense facer pratos maravillosos”.

A segunda cata da Feira terá lugar nese mesmos xardíns ás 20:00 horas, e nesta ocasión, os viños da D.O. serán maridados cunha selección de pinchos elaborados polo Bar Bajo Cinco do Barco. Para esta actividade, cuxo custe é de 10 euros, as prazas son limitadas.

Sen salir dos xardíns, e chegadas ás 21:00 horas, será o momento do comezo do showcooking, dirixido polo prestixiosos chef José Manuel Mallón, que acompañará os seus pratos cunha selección de viños da Denominación valdeorresa. A asistencia a esta actividade ten un prezo de 15 euros e as prazas son limitadas.

Un cuarto de hora máis tarde do comezo deste showcooking, procederase á entrega de Premios do I Concurso “A Mellor Albóndega de Valdeorras”.

Música e Tren Turístico

Lembremos que durante a celebración da Feira, haberá actividades para os máis pequenos e música en directo, de mans da Charanga Bicoia, encargada de amenizar a xornada do sábado, e a Charanga Tattoo, que se encargará de poñer a nota musical durante a xornada do domingo.

Un ano máis, a organización porá a disposición dos usuarios de maneira gratuita, o Tren Turístico “Valdeorras Expreso”, que realizará percorridos de ida e volta durante o horario de apertura da Feira. O itinerario do tren partirá do polideportivo municipal de Calabagueiros, facendo paradas no Hospital Comarcal Valdeorras, a Praza do Concello do Barco e a Praza de Viloira.

Reservas de praza

Para as reservas de praza para as catas e o showcooking, os interesados deberán chamar ao teléfono 651 123 308 ou escribir á dirección de correo electrónico: comunicacion@dovaldeorras.com .

Horarios do Recinto Feiral

Sábado

De 12:30 h a 14:30 h

De 20:00 h a 24:00 h

Domingo

De 12:30 h a 14:30 h

De 20:00 h a 23:00 h

Para a organización deste evento, o Consello Regulador da D.O. Valdeorras contou coa colaboración da Axencia de Turismo de Galicia, FEADER, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e a Xunta de Galicia.