A Axencia de Información e Control Alimentarios multiplicou por catro as súas sancións en 2025

A Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) reforzou durante o ano 2025 os seus labores de inspección e control do cumprimento da lei da cadea, en colaboración coas autoridades de execución das comunidades autónomas, froito das cales impuxo 991 sancións, case catro veces máis que en 2024.
A secretaria xeral de Recursos Agrarios e Seguridade Alimentaria, que presidiu este mércores a reunión do consello asesor da AICA, destacou os datos do balance do ano anterior e subliñou a relevancia da nova Planificación Estratéxica 2026–2029, que establece un marco plurianual orientado a optimizar a capacidade operativa da Axencia, fortalecer os mecanismos de interlocución co sector e con outras administracións, e consolidar o papel de España como referente internacional na loita contra as prácticas comerciais desleais.
Esta planificación despregarase mediante plans anuais, que serán publicados para garantir a transparencia e a rendición de contas. O de 2026 inclúe a posta en marcha dun plan piloto de colaboración reforzada coas autoridades de execución das comunidades autónomas.
Balance de actividade do ano 2025
Durante o exercicio 2025, AICA realizou 399 inspeccións, das cales o 56 % foron no sector de froitas e hortalizas, seguido do cárnico (13 %). En total supervisáronse 2.978 relacións comerciais.
A axencia investigou 28 denuncias por presuntos incumprimentos da Lei da Cadea Alimentaria, máis dun terzo vinculadas ao sector de froitas e hortalizas. Desde a creación da AICA en 2014, o 90 % das denuncias proceden do produtor ou organizacións representativas, e o 67 % concluíron en sanción.
O exercicio de 2025 pechouse con 991 infraccións sancionadas, case catro veces máis que en 2024. Más da metade das infraccións (51 %) débense á falta de inscrición no rexistro dos contratos alimentarios. Do resto de sancións, as máis numerosas refírense a incumprimentos dos prazos de pago e á ausencia de elementos contractuais esenciais como o prezo.
Desde o inicio da súa actividade, a AICA realizou 8.407 inspeccións, que deron lugar a 4.947 sancións, por un total próximo a 28 millóns de euros.
Actuación das Comunidades Autónomas
En 2025, as comunidades autónomas han efectuado 705 inspeccións de oficio, que permitiron controlar 2.858 relacións comerciais, e impoñer 793 sancións, practicamente o dobre que en 2024.
Na reunión do consello asesor presentouse un avance do contido do regulamento europeo sobre cooperación entre autoridades de execución (regulamento UTP), que se adoptará en breve e que reforzará a cooperación administrativa entre os Estados membros da Unión Europea en materia de prácticas comerciais desleais.
Liñas de traballo para 2026
Tras 12 anos de experiencia no control e supervisión das relacións comerciais dentro da cadea alimentaria, a AICA considera oportuno incorporar á planificación deste exercicio as evidencias recompiladas durante este período.
O plan de control para o ano 2026 baséase en catro principios crave: continuidade, consolidación, simplificación e coordinación. Os criterios de selección para as actuacións terán en conta, entre outros aspectos, indicios que non puidesen ser obxecto de sanción, a repercusión de determinadas condutas na cadea alimentaria e a eventual reincidencia.
Entre as novidades do plan para 2026 destaca a introdución dun programa piloto de cooperación reforzada coas autoridades de execución das comunidades autónomas. Ademais, introdúcense aspectos para dotar de máxima obxectividade a actuación da Axencia, como os criterios de selección do alcance da inspección.