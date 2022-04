55 euros por vaca e 10 por tenreiro: Esta é a proposta de axudas do Ministerio para o vacún de carne

As gandarías de vacún de carne serían as máis beneficiadas na repartición dos 194 millóns de euros que Goberno Central e Comunidades Autónomas teñen pendente de distribuír entre os sectores agrogandeiros máis afectados pola guerra en Ucraína.

A semana pasada comezaron as negociacións para definir a que ámbitos produtivos se destinarán eses fondos, dos que 129 millóns de euros son achegas do Estado e o resto das comunidades autónomas. Como prioritarios defínense os máis dependentes dos pensos, da electricidade e dos fertilizantes e gasóleo, que acumulan fortes subidas desde o pasado ano e que a guerra de Ucraína veu a agravar.

Neste sentido, e segundo a información filtrada a Agropopular, a proposta de repartición que presenta o Ministerio de Agricultura sería a siguente:

Gandaría de carne: 150 millóns de euros

Vaca nutriz: 97,7 millóns de euros. Concederíanse 55 euros por vaca até un máximo de 125 vacas por explotación (cun límite de 6.875 euros por explotación).

Vacún de cebo: 12,3 millóns de euros. Axuda de 10 euros por animal para un máximo de 520 animais por explotación (límite de 5.200 euros por explotación).

Ovino e caprino de carne: 30 millóns de euros. Axuda de 4 euros por ovella ou cabra, até un máximo de 800 cabezas por explotación (límite de 3.200 euros por explotación).

Avicultura de carne: 10 millóns de euros. A contía unitaria estaría diferenciada en función da capacidade da explotación. Manéxase un límite de 5.000 euros por explotación para as que teñan un máximo de 100.000 pitos.

Estaría en debate a inclusión tamén dentro das axudas das granxas de coellos.

Sectores de mazá e cítricos: 43,5 millóns de euros

Cítricos: 39,5 millóns de euros. Concederíanse 220 euros por hectárea para as 10 primeiras hectáreas; para o resto a axuda sería de 170 euros por hectárea. Estableceríase un límite por explotación de 5.600 euros.

Mazás: 3,8 millóns de euros. Axuda de 220 euros por hectárea para as 10 primeiras hectáreas e de 170 euros para o resto, cun límite por explotación de 5.600 euros.

A distribución que finalmente se acorde deberá publicarse no BOE en forma de Real Decreto. En todo caso, as solicitudes deberán presentarse ante a consellería de Medio Rural, Agricultura e Gandaría das comunidades autónomas e as axudas abonaranse antes do 30 de setembro deste ano.