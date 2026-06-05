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A 41ª Mostra galega de apicultura pon o foco na PAC, normativas e na saúde das abellas

A cita será o 13 de xuño en Arzúa e conta cun amplo programa de charlas, ademais de postos variados, cunha boa representación do sector da castaña galega, producción primaria, queixos de Arzúa e meles

Campo Galego
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A 41ª Mostra galega de apicultura pon o foco na PAC, normativas e na saúde das abellas

A Asociación Galega de Apicultura organiza a 41ª ‘Mostra galega de apicultura’ que chega a Arzúa o vindeiro 13 de xuño. O evento será no edificio multiusos “Terra do queixo” durante todo o día e conta con charlas e exposición de produtos.

As ponencias centraranse en temas vinculados coa apicultura, como poden ser a saúde das colmeas, as solicitudes da PAC ou como Mercosur pode afectar ás persoas apicultoras. Ademais, terán unha ampla variedade de proveedores de material apícola e postos moi variados, cunha boa representación do sector da castaña galega, producción primaria, os queixos de Arzúa e meles 5 estrelas. Tamén contan cun posto de demostración de localización de niños de velutina con chips de seguemento e drons.
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