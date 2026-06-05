3 lácteos ao día: o ‘roadshow’ que divulga as vantaxes do leite chega á Semana Verde

Galicia produce un 42% do leite de España, o que levou á Interprofesional Láctea (Inlac) a incluír varias cidades galegas, como Santiago e Vigo, nunha xira informativa a pé de rúa para divulgar os beneficios dos lácteos entre os consumidores urbanos. Ademais, este venres o ‘roadshow’ lácteo instalouse na feira Semana Verde, en Silleda, no lateral do pavillón 1.
“A maioría dos gandeiros, cooperativas e industrias que están representados na Interprofesional Láctea (Inlac) están no medio rural, polo que entendimos que era importante achegarnos tamén aquí, á feira Semana Verde, e informar os consumidores sobre os beneficios dos lácteos” -explica a directora xerente da Inlac, Nuria Arribas.- “Outro punto importante é darlle a coñecer á cidadanía que está a facer o sector pola sustentabilidade social e ambiental do rural”, subliña.
A Inlac instalou este venres na Semana Verde o seu roadshow lácteo, enmarcado na campaña ‘Conta cos lácteos europeos’, impulsada con apoio da UE (2025 – 2028). Unha unidade móbil e unha caseta, vinilados polo prestixioso ilustrador Óscar Alonso, @72kilos, fixo difusión de información, a través dun vídeo, e ofreceu tamén a participación nunha ruleta da sorte láctea ás persoas que visionaron a peza.
O obxectivo principal da campaña é divulgar a recomendación nutricional de incluír o consumo de 3 racións lácteas ao día, no marco dunha dieta saludadable. Por exemplo, un vaso de leite, un iogur e unha ración de queixo. “En España mantemos un consumo de leite importante, aínda que ten unha tendencia ao descenso, pero en queixo estamos aínda moi lonxe da media europea. Consumimos 9 Kg. por persoa e ano fronte a 21 de media en Europa”, explica Nuria Arribas.
A Inlac incide nas achegas de calcio e nutrientes do leite (proteínas, vitaminas e minerais), fronte a outras opcións, como as bebidas vexetais, que carecen dese perfil alimenticio.