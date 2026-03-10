Estimule e protexa a sementeira de millo fronte aos ataques do xabarín: a solución AEGIS-AGRO

Os agricultores sábeno: os xabaríns xa non son visitantes ocasionais… En moitas rexións, converten as prometedoras sementeiras en auténticos campos de batalla nunha soa noite. Millo, xirasol, proteaxinosas… ningún cultivo se libra.
Ante esta situación, xa existen numerosas solucións, pero todas elas teñen as súas limitacións:
• Pastor eléctrico: custosos de manter e requiren unha vixilancia regular.
• Dispositivos sonoros ou visuais: eficacia limitada.
• Intervencións repetidas, batidas de caza: frecuencia insuficiente e limitacións relacionadas coa estacionalidade.
Para ir máis aló, AEGIS-AGRO propón solucións preventivas: PAT 04-12 e PHACO CNB, dous produtos que se aplican sobre as semente e despois da sementeira directamente na parcela, para unha protección integrada e duradeira.
Comprender o comportamento dos xabaríns
O xabaril, grazas ao seu olfacto moi desenvolvido, diríxese naturalmente cara ás parcelas máis ricas e fáciles de devorar. Segue o seu olfacto e o seu gusto para atopar comida. Os brotes novos, as terras recentemente traballadas, as sementeiras: todo o que é accesible atrae a súa atención.
O obxectivo de AEGIS-AGRO non é «loitar contra» o animal, senón modificar a súa percepción. Se o cheiro e o sabor deixan de ser atractivos, o animal optará naturalmente por irse a outro lugar.
O pemento como barreira natural
Cal é o segredo do PAT 04-12 e do PHACO? O Capsicum frutescens, unha variedade de pemento cun alto contido en capsaicina, a molécula responsable da sensación picante.
Esta molécula actúa directamente sobre os receptores sensoriais do gusto e o olfacto. Provoca unha sensación desagradable de proído e desencadea unha evitación natural: o animal decide instintivamente evitar as zonas tratadas.
O resultado?
– Parcelas menos apetecibles
– Menos intrusións
– Sementes protexidas desde os primeiros días.
2 modos de aplicación, a mesma eficacia
O produto ten a mesma eficacia en ambos os casos. O único que cambia é o modo de aplicación :
– PAT 04-12: Recubrimento da semente (por exemplo, millo 125 ml/dose)
Aplicado sobre as sementes no tratamento das mesmas antes da sementeira, o PAT 04-12 actúa desde o inicio do ciclo. As plántulas comezan en mellores condicións e a parcela é menos atractiva para os xabaríns desde a xerminación.
– PHACO: pulverización despois da sementeira
En cultivos xa sementados, PHACO aplícase directamente sobre as plantas. Crea un efecto disuasorio na zona onde se identificou o risco.
En ambos os casos, o obxectivo é o mesmo: reducir os danos causados polos xabaríns.
Os dous modos de aplicación son eficaces por separado. Pero en caso de forte presión animal, é posible combinar PAT 04-12 e PHACO: o tratamento das sementes garante a seguridade durante as primeiras semanas e a pulverización tras a sementeira mantén e reforza o efecto disuasorio.
Unha solución complementaria
Ningunha solución pode garantir cero danos. Pero a combinación de varias medidas é eficaz!
– Pastor eléctrico
– Implantacións estratéxicas
– PAT 04-12 e/o PHACO
Estes produtos son compatibles cos herbicidas e outros tratamentos de uso común, o que permite integralos facilmente nas prácticas agrícolas habituais.
Protexer os cultivos xa non significa conformarse con métodos parciais ou temporais. Ao combinar solucións preventivas e disuasorias con prácticas complementarias como cercas ou implantacións estratéxicas, os agricultores poden reducir significativamente as intrusións de xabaríns. A clave reside na prevención e a complementariedade dos métodos.