25 distincións Gran Ouro para os viños de Valdeorras na Guía Paadín 2022

A Guía de Viños, Destilados e Augardentes de Galicia 2022 foi presentada este venres na sede do Consello Regulador da D.O. Valdeorras por Luis Paadín e Alejandro Paadín, autores da obra. No acto, que contou coa presenza do presidente do Consello Regulador, José Luis García Pando, púxose en valor que este ano a Guía distingue con “Gran Ouro”, o máximo recoñecemento da publicación, un total de 25 referencias valdeorresas. Co selo de “Ouro+” cualifícanse 23 viños, co de “Ouro”, un total de 75 e co de “Prata”, 37. En total son 160 as referencias de Valdeorras distinguidas na guía.

Distincións Gran Ouro

As referencias (e adegas) distinguidas coa Medalla Gran Ouro na presente edición da Guía de Viños, Destilados e Augardentes de Galicia son as seguintes:

BRANCOS:

A Coroa Lías 2019

200 Cestos de A Coroa 2019

As Sortes do Bibei 2018

Avancia 2019

Avancia Nobleza 2020

Cepado Black Edition 2020

Fardelas de Viñaredo 2019

Finca Trasdairelas 2019

Godeval 1986 2017

Guitián +50 Meses 2014

O Luar do Sil Sobre Lías 2017

O Luar do Sil Vides de Córgomo 2019

Sorte O Soro 2019

TINTOS:

A Coroa Ladeira Vella 2017

As Caborcas 2018

Avancia 2019

A Villeira As Ermitas 2018

D’Berna “Ele” 2017

Escada 2018

Escada Lembranzas 2017

Lagar do Cigur Mary Ginzo 2015

Memoria de Ventura Garnacha Tintureira 2018

O Diviso 2018

Traste 2017

Vella da Chaira do Ramiriño 2018