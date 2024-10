24 expositores participarán na Feira do Mel de Lugo, que promociona o produto en pleno San Froilán

A Praza da Soidade, en Lugo, acollerá durante a fin de semana a XXXI Feira do Mel, un escaparate para produtoras e produtoras de mel das comarcas de Lugo no marco do San Froilán.

O vicepresidente da Deputación de Lugo Efrén Castro, a concelleira de Participación e Servizos para a Veciñanza Cristina López e representantes da Asociación Provincial Lucense de Apicultores presentaron esta mañá a feira, que contará con 24 expositores representativos do mellor mel das comarcas de Lugo e cunha axenda de actividades pensadas para promocionar as calidades do produto e dinamizar as vendas como unha cata de mel e obradoiros de globoflexia e velas.

O vicepresidente da Deputacion Efrén Castro destacou “que o San Froilán supón unha oportunidade para que as produtoras e produtores cheguen a un público moi numeroso, pola cantidade de xente que ven a gozar das festas” e encadrou á colaboración “no apoio que, especialmente desde a área de Rural, se presta a outras feiras de mel pola xeografía da provincia, ofrecendo ás pequenas producións canais de venda directa e espazos nos que promocionar os seus produtos”.

A concelleira de Participación Cristina López explicou que “a feira estará aberta desde ás 10 da mañá ás 9 de noite” e animou “a achegarse á feira para coñecer a variedade de mel que se produce na provincia e a participar nas actividades que se organizarán arredor dos postos”

Programa:

Sábado, 5 de outubro

Ás 12.30 horas. Cata de mel.

De 17.30 a 19:30 horas. Obradoiro de globoflexia

Domingo, 6 de outubro

De 12.00 a 14.00 horas. Obradoiro de velas

A feira do mel complementarse coa exposición “A Galicia cereira dos séculos XVIII ao XX: velas, velóns e exvotos”, que se poderá ver no Museo Provincial de Lugo do 30 de outubro ao 24 de novembro.