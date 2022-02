22 Gran Ouro para a D.O. Ribeira Sacra nas Distincións Gallaecia 2022

A Asociación de Sumilleres Gallaecia dá a coñecer as Distincións Gallaecia 2022. Os viños distinguidos neste concurso son resultado dunha dobre cata, unha delas con viños de mercado para coñecer o viño que chega ao consumidor final. Todos os viños Distinguidos superaron o corte de 84 puntos (ficha cata O.I.V.). A publicación deixa un balance de 1.500 viños e destilados catados de máis de 500 adegas e destilarías (a totalidade das amparadas nas D.O. e IXPs de viño de Galicia) e un total de máis de 2.000 referencias.

A D.O. Ribeira Sacra volve mellorar os resultados da anterior edición. Neste caso o Medalleiro de Ribeira Sacra queda con 22 Gran Ouro, 19 Ouro + (nova categoría), 154 Ouro e 43 Prata.

Son Gran Ouro en brancos:

Almalarga 2019

Peza do Rei 2020

Os Gran Ouro en tintos son:

Abadía da Cova Pena Fión 2018

Abadía da Cova Xuno 2018

Adega Vella Tradición 2018

Adobe 2019

Algueira Carravel 2016

Algueira Fincas 2017

Cividade José Verao 2018

Don Bernardino Finca Mezquita 2016

Expresión Histórica 2015

Finca Pombeiras 2019

Gaela Os Queixeiros 2017

Garoubas 2019

Prómine Barrica 2018

Prómine Singular 2020

Ribera de los Naranjos 2018

Sabatelius Carballo 2017

Saíñas O Boliño 2019

Vacamulo 2017

Viña Peón 2020

VS Cuco 2018

Na presentación da Guía de Viños Adegas e Destilados de Galicia 2022 participaron este venres na sede do C.R.D.O.R.S., os autores, Luis L. Paadín e Alejandro Paadín e o Presidente do C.R.D.O.R.S., José Manuel Rodríguez. Despois deste tempo de pandemia Luis L. Paadín analizaba o comportamento do consumidor de viño cunha tendencia a apostar polo noso, “O consumo de viño non se resentiu coa pandemia, aumentou, o que cambiou foi a forma de consumilo, consumir o viño na casa que creo é fantástico e nese sentido as adegas creo que teñen que revisar a forma en que se merca o viño, tamén a forma de consumilo. Vimos que de forma clara apostouse máis polo noso. Falando con adegas o que está claro é que os viños da Ribeira Sacra teñen unha aceptación moi marcada na contorna, creo que é a D.O. galega onde se vive máis ese concepto de terroir desde un punto de vista de que culturalmente é un produto noso. Terroir non é só suelo, clima e uvas, é tamén cultura porque tes interiorizado ese viño. Ribeira Sacra vende a Godello tan de moda agora e segue vendendo ese concepto de Mencía atlántica Ribeira Sacra a nivel de consumidor de aquí e de fóra, o que demostra que a xente está normalmente orgullosa dos nosos produtos.”