21123 gandeiros e agricultores galegos solicitan axudas da PAC 2026, un 67% menos que hai dez anos

Un total de 21123 gandeiros e agricultores galegos presentan a solicitude única para as axudas da PAC 2026, un 67% menos que hai dez anos. A superficie para a que se solicita axuda é de 462.423 hectáreas, o que supón un descenso en relación ás 468893 hectáreas para as que se solicitaron axuda en 2025.
No conxunto de España, un total de 563.095 agricultores e gandeiros presentou a solicitude única das axudas da Política Agraria Común (PAC) correspondente á campaña 2026, a cuarta na que se aplica o Plan Estratéxico da Política Agraria Común de España (PEPAC) 2023-2027. “O 82% dos solicitantes pediu acollerse a algún ecorrégimen e confírmase, un ano máis, a boa acollida desta práctica”, destacan desde o Ministerio de Agricultura.
A superficie declarada, con 22,03 millóns de hectáreas, mantense nunha cifra similar á do 2025 cando sumou 22,07 millóns de hectáreas.
O importe total das axudas directas correspondentes á campaña 2026 ascende a 4.897 millóns de euros. As comunidades autónomas poderán iniciar o pago de anticipos nos prazos previstos pola normativa, e a práctica totalidade das axudas deberá abonarse antes do 30 de xuño de 2027.
O número de solicitantes das axudas, cun 3,3% menos fronte ao ano anterior, reflicte a tendencia dos últimos anos: un menor número de explotacións, aínda que de maior dimensión, o que reflicte o mantemento da actividade económica e medioambiental do sector, así como a súa crecente profesionalización.
A solicitude única é o trámite mediante o que se unifican a presentación das solicitudes de axudas directas da PAC e das intervencións de desenvolvemento rural que se concedan por superficie ou por cabeza de gando.
A gran maioría das solicitudes inclúe, polo menos, unha axuda directa prevista no PEPAC 2023-2027: a axuda básica á renda para a sustentabilidade e os seus pagos complementarios (redistributivo e para mozos), os ecorregímenes ou as axudas asociadas.
ECORREXIMES E AXUDAS ASOCIADAS
Os datos da campaña 2026 confirman a consolidación dos ecorregímenes, principal novidade introducida pola PAC 2023-2027 para incentivar prácticas agrarias voluntarias beneficiosas para o medio ambiente.
Segundo a información comunicada polas comunidades autónomas ao Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), o 82% dos agricultores e gandeiros que solicita a axuda básica á renda para a sustentabilidade solicitou tamén un ecorrégimen, un punto porcentual máis que na campaña 2025.
En termos de superficie, os ecorregímenes abarcan 19,2 millóns de hectáreas, equivalentes ao 88% da superficie declarada para a axuda básica á renda para a sustentabilidade. Esta cifra é moi similar á rexistrada na campaña anterior, aínda que Baleares e Murcia presentan un descenso da superficie acollida a estas intervencións.
A ampla implantación destas prácticas contribúe de forma significativa ao cumprimento dos obxectivos ambientais e climáticos da PAC, ao mellorar a estrutura e fertilidade dos chans, aumentar a súa capacidade de captura de carbono e favorecer a biodiversidade dos ecosistemas agrarios.
Nas axudas asociadas obsérvase un incremento da superficie declarada para cultivos proteicos e tomate para transformación. Pola contra, diminúe de forma significativa a superficie correspondente a remolacha azucreira e, en menor medida, a de uva pasa, arroz, froitos secos e algodón, mentres que a superficie declarada de oliveiral mantense estable.
Os datos publicados teñen carácter provisional. A información detallada sobre a solicitude única e o avance de superficies declaradas para a campaña 2026, desagregada por comunidade autónoma e por intervención, pode consultarse na seguinte ligazón. Avance de solicitudes únicas presentadas e superficies declaradas na campaña 2026 | Portal Web do FEGA
Distribución das solicitudes únicas da PAC e da superficie declarada por comunidade autónoma: