2.094 agricultores e gandeiros, o 81% deles mozos, reciben dereitos de axuda básica á renda da PAC

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación concluíu a asignación da reserva nacional da axuda básica á renda para a sustentabilidade da Política Agraria Común (PAC), correspondente á campaña 2025, por un importe total de 10.421.917 euros.
Coa asignación complementaria á que xa se fixo o fondo Español de Garantía Agraria en febreiro, estes dereitos benefician en total a 2.094 agricultores e gandeiros, principalmente novos (81%), que reciben unha asignación media de 4.977 euros por titular.
Por tipo de solicitude, a asignación repartiuse do seguinte xeito:
Na asignación da reserva nacional deste ano destaca de novo a concedida aos mozos, que supoñen o 81% dos beneficiarios deste pago, 1.705 agricultores e gandeiros, cunha asignación media de 5.290 euros e un importe total de 9.020.253 euros. Estes novos agricultores, ademais, benefícianse dunha axuda complementaria, que supón un importe por hectárea igual ao valor medio da rexión onde estea situada a superficie da explotación, ata un máximo de 100 hectáreas.
Pola súa banda, os novos agricultores recibiron un total de 1.181.074 de euros, a repartir entre 257 beneficiarios, o que supón unha asignación media de 4.596 euros por beneficiario.
Tamén se concederon dereitos a un total de 132 beneficiarios polo caso de agricultores en desvantaxe, cunha asignación media de 1.671 euros por cada un.
Segundo a información remitida polas comunidades autónomas á base de datos de xestión de dereitos de pago básico do FEGA, a distribución territorial final da reserva nacional 2025 é a seguinte:
Na campaña 2025 non se rexistraron solicitudes correspondentes a agricultores participantes en programas de reestruturación, posibilidade contemplada na Reserva Nacional desde 2023.
Os mozos e novos agricultores manteñen a prioridade nas asignacións da reserva nacional da nova axuda básica á renda para a sustentabilidade para o período 2023-2027, polo que este mecanismo confírmase como unha ferramenta fundamental para favorecer a remuda xeracional na actividade agraria.