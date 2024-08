180 viños de 71 adegas poderanse catar na Festa do Viño Albariño de Cambados

O presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Isidoro Serantes Serantes, inaugurou esta mañá a décimo terceira edición do XIII Túnel do Viño, que se celebra no marco da LXXII Festa do Viño Albariño de Cambados. Unha actividade na que participan 180 marcas de 71 adegas e que poderá disfrutarse no Salón de Congresos e Exposicións José Peña o xoves 1 e o venres 2 de agosto, en horario de 11:00 a 22:30 horas, e o sábado 3 de agosto, de 11:00 a 14:30 horas.

No acto de inauguración, Isidoro Serantes estivo acompañado por Samuel Lago, alcalde de Cambados; Martín Alemparte, director de AGACAL; Silvestre Balseiros, director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias; e Javier Tourís, deputado provincial de Acción Comunitaria, Equipamentos Públicos e Finca Areeiro, entre outras autoridades. Todos eles brindaron cun viño “Puerta Santa”, de Adegas Morgadío, que obtivo a Medalla de Ouro na XXXV Cata Concurso Rías Baixas celebrada en 2023.

Oportunidade única

O presidente do Consello Regulador asegurou que este Túnel do Viño “é unha oportunidade case única no ano para catar 180 marcas de 71 adegas de todas as subzonas, que están hoxe aquí presentes. Non hai ningún túnel onde se poidan catar todos estes viños xuntos”. Ademais, Isidoro Serantes fixo fincapé en que “trátase dunha actividade consolidada dentro da Festa do Albariño de Cambados e que cada vez está máis demandada”.

Un punto no que coincidiu o alcalde de Cambados, quen asegurou que o Túnel do Viño é “un formato diferente dentro da Festa do Viño e que cada vez está a ter máis éxito. Vemos que cada vez hai máis demanda de entradas e tamén unha maior participación de adegas e elaboracións. Isto demostra que tanto a Denominación de Orixe como a Festa do Viño gozan de boa saúde”.

Rías Baixas, buque insignia do sector

Pola súa banda, o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) destacou que “accións deste tipo, que achegan o mundo do viño a toda a poboación dunha forma áxil e rápida e que permiten probar os diversos produtos que se elaboran en Rías Baixas son moi positivas”. Ademais, Martín Alemparte recoñeceu o traballo realizado na denominación: “o buque insignia do sector do viño é a Denominación de Orixe Rías Baixas. O Albariño Rías Baixas é coñecido internacionalmente e estes eventos, ademais de axudar ao propio sector do viño, son o mellor escaparate de como un sector organizado pode traballar en conxunto para alcanzar os seus obxectivos”.

Silvestre Balseiros, que acudía por primeira vez a este Túnel do Viño Rías Baixas en Cambados, sinalou que “ter 180 marcas para degustar é toda un récord para unha festa do viño, mesmo fóra de Galicia, atrévome a dicir”. Así mesmo, o director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias lembrou que “o viño ten unha transcendencia especial en Galicia e iso hai que agradecerllo ao sector, comezando polos viticultores, continuando polas adegas e destacando o gran traballo realizado por este Consello Regulador, que conta cunhas características especiais e máis innovadoras”.

Finalmente, o deputado provincial de Acción Comunitaria, Equipamentos Públicos e Finca Areeiro. Javier Tourís, convidou a toda a cidadanía a participar desta festa e asegurou que “desde a Deputación de Pontevedra seguimos apostando por estas experiencias na Festa do Viño Albariño de Cambados, que é todo un referente”.

Ampliación de sesións

O XIII Túnel do Viño de Cambados estará aberto o xoves 1 e o venres 2 de agosto, en horario de 11:00 a 22:30 horas, e o sábado 3 de agosto, de 11:00 a 14:30 horas. A gran demanda rexistrada en pasadas edicións levou ao Consello Regulador a incrementar o número de sesións a cinco por día (de 11:00 a 12:30 h, de 13:00 a 14:30 h, de 17:00 a 18:30 h, de 19:00 a 20:30 h e de 21:00 a 22:30 horas), ás que hai que sumar as dúas sesións do sábado (de 11:00 a 12:30 h e de 13:00 a 14:30 horas). O prezo da entrada é de 25 euros e todas as persoas contarán co asesoramento dun catador profesional.

O XIII Túnel do Viño de Cambados ofrece a posibilidade de degustar de forma moderada e tranquila unha gran variedade de elaboracións de viños de Rías Baixas. Entre eles: Rías Baixas da Anada 2023, e doutras anteriores (até o ano 2012), así como Rías Baixas Espumosos e elaboracións especiais: viños sobre lías, en madeira e mesmo de parcelas ou leiras.

Catorce viños á Cata Derradeira

Por outra banda, o Salón Bazán do Parador de Cambados acolleu esta mañá a primeira sesión da XXXVI Cata Concurso Albariño Rías Baixas da Anada 2023, na que participaron 61 adegas da denominación. O catorce mellores viños pasaron á Cata Derradeira, que se celebrará mañá venres, a partir das 11:00 horas, no propio Salón Bazán.

Esta Cata Concurso, organizada polo Consello Regulador do D.O. Rías Baixas, conta cun panel de cata integrado por expertos, pertencentes tanto ao panel de cata interno deste Consello como a un externo, disposto para a ocasión e composto por dez catadores. Da súa decisión mañá venres sairán as marcas premiadas, que ostentarán o título de mellores Albariño Rías Baixas da Anada 2023. Uns galardóns que serán entregados durante o xantar oficial do Capítulo Serenísimo, que terá lugar o domingo 4 de agosto.