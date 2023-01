17 candidaturas concorren ao premio Aresa deste ano

Entre as propostas presentadas atópanse a queixería Airas Moniz, as ganderías ecolóxicas Traloagro e Casa Grande de Xanceda, os montes veciñais de Couso ou as galletas mariñeiras Daveiga. O nome da proposta gañadora, que recibirá 10.000€, coñecerase o día 31