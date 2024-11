13 empresas galegas do sector da madeira xa empregan a plataforma dixital de trazabilidade Trazamad

A trazabilidade da madeira do monte ó produto final vai gañando peso na cadea forestal madeira de Galicia, pois as empresas do sector están implantando progresivamente solucións para garantir a trazabilidade. O director da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Jacobo Aboal, destacou que a Xunta concedeu este ano máis de 237.000 euros para avanzar na dixitalización das empresas da cadea monte-industria. Estas axudas céntranse en solucións especializadas para a xestión do transporte e o rastrexabilidade da madeira.

Aboal participou nunha demostración da plataforma dixital TRAZAMAD, destinada a xestionar a trazabilidade da madeira desde o monte ata a fábrica. Esta ferramenta foi implantada en 13 empresas que recibiron apoio para a dixitalización e a ecoinnovación de produtos forestais, así como para mellorar a seguridade e saúde laboral no sector.

TRAZAMAD vincula a rematantes, transportistas e industria, facilitando a xestión de operacións e incorpora documentos dixitais como cartas de porte e albarás. Ademais, automatiza controis de acceso ás instalacións industriais e garante o rastrexo da madeira.

Segundo Aboal, a plataforma exemplifica como as solucións dixitais poden optimizar a loxística, cumprir a normativa sectorial e a garantía da madeira.