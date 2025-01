13 candidaturas optan ao XXV Premio Aresa

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas, a organización do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural recontou todas as candidaturas rexistradas para participar na vixésimo quinta edición do galardón e o gañador estará entre as seguintes trece:

Chichalovers

Agrolistik

Aldealista

Asociación Fonte do Milagro

Asociación Mariñas Betanzos

Cátedra do Pan e do Cereal

Proxecto H2GZ Área Viveiro

Muvicla

Asociación Raíña Paraíso

Biogás-Frigoríficos Bandeira

Foro Emprendemento Rural

Gandería Quintián

Traloagro

O xurado, composto nesta ocasión polo reitor da USC, Antonio López Díaz; o vicerreitor de Organización Académica e do Campus de Lugo, Francisco José Fraga López; a presidenta de Aresa, Carlota López Pardo; o CEO de Torre de Núñez, José Manuel Núñez Torre, e o exreitor e catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial, Senén Barro Ameneiro, examinará todas estas candidaturas e dará a coñecer publicamente a gañadora este venres 31 de xaneiro nun acto que terá lugar ás seis da tarde na sala de prensa do Pazo de Montenegro na cidade de Lugo.

O galardón está dotado, como vén sendo habitual, con 10.000 euros e un diploma de mérito.