100 anos da Misión Biolóxica de Galicia

Este xoves, 1 de abril, cúmprense 100 anos da fundación da Misión Biolóxica de Galicia (MBG), centro de investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) desde 1939. Con motivo deste aniversario, o centro prepara un programa de actividades dirixido ao público xeral para achegar e difundir máis o seu traballo.

A Misión Biolóxica creouse por iniciativa da Xunta de Ampliación de Estudos e Investigacións Científicas (XAE), institución que tivo un papel relevante no desenvolvemento científico e cultural de España até a súa desaparición en 1936. O obxectivo inicial da Misión Biolóxica era realizar investigacións e traballos de bioloxía aplicados á agricultura e gandaría de Galicia.

Hoxe en día, a Misión Biolóxica conta con dous departamentos -Xenética e Mellora Vexetal, Viticultura e Forestal- e oito grupos de investigación: Bioloxía de Agrosistemas, Xenética do Desenvolvemento de Plantas, Xenética, Mellora e Bioquímica de Brásicas, Xenética e Mellora de Millo, Ecoloxía Evolutiva das Interaccións Planta-Herbívoro, Xenética e Ecoloxía Forestal, Viticultura, Oliveira e Rosa e Adaptación e Sustentabilidade de Cultivos.

De Santiago a Pontevedra

As primeiras instalacións estiveron en Santiago de Compostela, na Escola de Veterinaria. O seu primeiro director foi Cruz Gallástegui e neses anos centráronse na obtención de variedades vexetais e gando porcino de boa calidade, e en transmitir estes coñecementos ao sector agrario.

En 1927 Daniel de la Sota, presidente da Deputación de Pontevedra, xunto con outras personalidades da época, facilitou o traslado da MBG a Pontevedra: nun primeiro momento, á leira A Tablada e, posteriormente, á leira e Palacio de Salcedo, coñecido como ‘Pazo de Gandarón’, propiedade da Deputación e a súa sede actual.

A finais de 1920 a Misión Biolóxica trasládase a Santiago e comeza a traballarse na mellora xenética do millo e en variedades de castiñeiro resistente á tinta

A partir de 1930 os traballos da MBG centráronse na mellora xenética do millo e na obtención de variedades de castiñeiro resistentes á tinta, unha liña consolidada por Ernesto Vieitez. A difusión en toda España da raza porcina inglesa Large White foi outro dos obxectivos da MBG e fundouse, por iniciativa de Miguel Odriozola, a piara, que axiña adquiriu gran desenvolvemento e difundiuse por todo o país para a mellora xenética do gando porcino. No período 1940-1950 a MBG consolidou as súas primeiras liñas de investigación sobre mellora xenética vexetal e animal e fisioloxía.

Entre 1960-1973 pecháronse algunhas das liñas de investigación por xubilación ou traslado dos investigadores. Mantívose a sección de Química Agrícola, baixo a dirección de Benito Sánchez, que iniciou o estudo dos solos agrícolas das provincias de Ourense e Pontevedra. As investigacións sobre xenética vexetal sufriron un parón ata que, a partir de 1973, Amando Ordás retomou a liña de investigación de mellora xenética de millo, comezando a recolección de variedades locais de millo e o inicio de programas de selección e mellora.

Recuperar programas claves para Galicia

A partir de 1980, ábrense novas liñas de investigación na Misión Biolóxica e incorpórase máis persoal, o que permite desenvolver novos programas baseados en máis cultivos de importancia para Galicia: os legumes, as brásicas e a vide.

Comezan a colleitar e caracterizar recursos xenéticos destas especies, conservadas no banco de xermoplasma da MBG. Estes materiais son a base das investigacións que, a día de hoxe, se realizan no centro e que permiten ampliar coñecementos teóricos sobre a xenética e mellora dos cultivos e desenvolver novas variedades resistentes a pragas ou enfermidades, mellor adaptadas, tolerantes a diferentes estreses como frío, seca, baixa fertilidade do solo…

Centrado nas investigacións agrarias e forestais

Na actualidade, a MBG dedícase fundamentalmente á investigación agraria e forestal, ocupándose dos principais cultivos, e especies leñosas e ornamentais de Galicia.

A súa liña de investigación global versa sobre os procesos xenéticos, bioquímicos, metabólicos, moleculares, ecolóxicos e evolutivos que son relevantes para facer máis sustentable a agricultura e silvicultura, centrándose en diversas especies hortícolas, cereais e leñosas amplamente cultivadas. Traballan baixo un enfoque integrador, tentando abordar simultaneamente tres aspectos: resiliencia-produtividade-calidade.